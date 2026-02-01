La aerolínea venezolana Avior Airlines continúa fortaleciendo su presencia en Colombia en medio del contexto de cambios políticos registrados desde principios de este año, los cuales han generado expectativa.
Desde febrero, la compañía operará seis frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas y, a partir del 3 de marzo, retomará vuelos desde Medellín con dos frecuencias por semana. Además, se estima la llegada a nuevos mercados regionales y facilidades en créditos que durante los años de inestabilidad no habían sido accesibles.
Así lo confirmó Andrés Felipe Botero Gómez, country manager de Avior en Colombia, en entrevista con Valora Analitik, quien explicó que la aerolínea ha logrado capturar parte de la demanda que dejaron otras compañías que suspendieron temporalmente sus operaciones hacia Venezuela.
“Cuando aerolíneas como Avianca, Latam y Wingo suspendieron sus vuelos por la coyuntura venezolana, nosotros tomamos ese mercado y empezamos a volar prácticamente todos los días entre Bogotá y Caracas”, señaló Botero.
Avior es una aerolínea venezolana con más de 30 años de trayectoria en el transporte de pasajeros, carga y correo, aunque actualmente en Colombia solo moviliza pasajeros.
La empresa inició vuelos al país en 2016, con rutas desde Bogotá, Medellín y Cali, antes de suspender su operación en 2020 por la pandemia y factores políticos. La reactivación se dio en 2024 con dos frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas, a las que luego se sumó Medellín.
Hoy la compañía estima contar con cerca de 50.000 sillas anuales en la ruta Bogotá–Caracas y unas 5.000 sillas en Medellín–Caracas, con miras a alcanzar alrededor de 60.000 sillas ofertadas para 2026.
Colombia y Curazao son, por ahora, los únicos destinos internacionales de Avior, aunque antes de la pandemia volaba también a Ecuador, Perú, Brasil, Panamá y República Dominicana.
Según Botero, Venezuela tiene un potencial de entre dos y tres millones de pasajeros al año y Avior posee aproximadamente el 15 % del mercado doméstico.
En 2024, la aerolínea transportó cerca de 71.000 pasajeros en rutas internacionales. “El mercado colombiano es muy atractivo. Colombia se ha convertido en un punto de salida y conexión para pasajeros venezolanos, así como Curazao”, afirmó.
Con respecto al tema de carga, el country manager de la aerolínea venezolana destacó que “las restricciones de peso y balance en aeropuertos de altura como Bogotá y Medellín hacen que los aviones despeguen con entre 110 y 115 pasajeros, por debajo de su capacidad máxima”. Por ello, la aerolínea se concentra en pasajeros y equipaje, cuidando al máximo sus activos, que son de propiedad de la empresa.
Rentabilidad y acceso a crédito
En el frente financiero, Avior sufrió un fuerte impacto durante la pandemia, al pasar de ingresos cercanos a US$79 millones antes de 2020 a prácticamente cero. En 2021 logró recuperarse con ingresos de alrededor de US$12 millones, que se duplicaron hacia 2023.
“El 2025 fue el primer año en el que dimos utilidades en el primer semestre, después de muchos años”, indicó el directivo, impulsados por la recuperación del mercado venezolano y el fortalecimiento de las rutas internacionales.
Avior opera actualmente con ocho aeronaves: seis Boeing 737-400, con capacidad para 144 pasajeros, y dos Boeing 737-200 destinados a la operación doméstica en Venezuela. La línea aérea funciona bajo un modelo de servicio tradicional (legacy), con diferentes tipos de tarifas y servicios incluidos, aunque su principal reto sigue siendo la renovación de flota.
“A diferencia de las grandes aerolíneas, nosotros no tenemos acceso a créditos eh grandes, lo que nos impide hacer renovaciones de flota, algo que otras compañías grandes en países diferentes a Venezuela que sí tienen”, afirmó.
Botero expresó que esperan “que este año esa situación cambie y podamos tener acceso más a ese mercado de créditos porque en Venezuela hasta hace un tiempo el banco que más te prestaba eran US$2 millones a seis meses, lo cual es absolutamente bajo en aviación”.
Y es que, precisamente, con la incorporación de dos aeronaves adicionales la empresa proyecta abrir nuevos mercados como Perú y eventualmente retomar operaciones hacia Estados Unidos.
El combustible
Uno de los temas que más ajusta la caja de las compañías aéreas en el mundo tiene que ver con el combustible y su volatilidad en el precio internacional.
Sin embargo, Botero explica que al ser una empresa con aviones y matrículas venezolanas tienen algunos beneficios respecto al precio.
“Pagamos alrededor de US$0,71 por galón para vuelos internacionales, lo que es significativamente menor frente a otros mercados”, explicó Botero, agregando que no pagar arrendamiento de aviones también reduce los costos operativos.
Finalmente, hay que decir que a nivel operativo Avior cuenta con una estructura ligera y con servicios tercerizados de mantenimiento y atención en tierra en Colombia. A nivel global, la aerolínea tiene alrededor de 830 empleados.
Con el aumento de frecuencias, el regreso a Medellín y la mirada puesta en una eventual expansión hacia otros mercados, Avior busca consolidarse como uno de los principales puentes aéreos entre Colombia y Venezuela, apostando por un mercado que, pese a sus desafíos, empieza a mostrar señales de reactivación.