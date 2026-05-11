Las largas filas en migración suelen convertirse en uno de los momentos más desgastantes para quienes salen o ingresan a Colombia. Revisiones de documentos, validaciones manuales y tiempos de espera pueden extender el proceso durante varios minutos, especialmente en temporadas de alta demanda.
Pero esa experiencia comenzó a cambiar en uno de los aeropuertos más importantes del oriente del país, que ya puso en marcha una tecnología capaz de completar el control migratorio en menos de 30 segundos.
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Se trata del aeropuerto internacional Palonegro, que sirve a Bucaramanga y al departamento de Santander, donde Migración Colombia comenzó a operar el sistema Biomig, una herramienta de validación biométrica que automatiza el proceso de ingreso y salida del país.
La implementación convierte a Palonegro en una de las terminales aéreas del país que ya cuentan con esta tecnología, utilizada para agilizar el tránsito de viajeros mediante reconocimiento biométrico y validación automática de identidad.
Cómo funciona Biomig en el aeropuerto Palonegro
El sistema Biomig permite que los viajeros realicen el control migratorio utilizando tecnologías de identificación biométrica, principalmente mediante lectura de iris y validación automática de datos.
De acuerdo con Migración Colombia, el proceso puede completarse en cuestión de segundos, reduciendo significativamente los tiempos de espera frente al control tradicional.
La entidad explicó que el sistema funciona a través de módulos automáticos o esclusas inteligentes que verifican documentos, identidad, requisitos migratorios y restricciones de manera digital.
En el caso de Bucaramanga, la implementación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre Migración Colombia y la Gobernación de Santander, que permitió instalar dos equipos Biomig y cuatro lectoras de iris para enrolar usuarios en las zonas de ingreso y salida internacional.
La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó el impacto que tendrá esta tecnología en el aeropuerto Palonegro: “La llegada de Biomig al aeropuerto Palonegro fortalece el turismo de Santander y consolida al departamento como protagonista en el país de la belleza”, afirmó la funcionaria.
El aeropuerto Palonegro gana peso internacional
La implementación del sistema llega en un momento de crecimiento para el aeropuerto Palonegro, una terminal que se ha consolidado como una de las más importantes del país en movilización de pasajeros.
Durante 2025, el aeropuerto Palonegro registró más de 75.000 viajeros internacionales, con pasajeros provenientes principalmente de Estados Unidos, Panamá, México, Venezuela, Argentina y Brasil, lo que refuerza la necesidad de optimizar los procesos migratorios en la región.
Solo en lo corrido de 2026 ya supera los 24.000 pasajeros internacionales, en medio de una expansión de rutas, vuelos chárter y servicios asociados al turismo médico y corporativo.
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Actualmente, el aeropuerto internacional Palonegro conecta a Bucaramanga con Panamá mediante vuelos internacionales operados por Copa Airlines, además de nuevas rutas proyectadas hacia otros mercados.
Con la entrada en operación de los equipos en Santander, Colombia superó los 90 módulos Biomig instalados en terminales internacionales, frente a los 49 que existían anteriormente.
El sistema se ha convertido en una de las principales apuestas tecnológicas de Migración Colombia para enfrentar el crecimiento del tráfico aéreo internacional.
Según datos oficiales, Biomig ya atiende cerca del 35 % de los flujos migratorios del país, consolidándose como una herramienta clave para descongestionar los filtros migratorios.
Además, Migración Colombia informó recientemente que el sistema registró más de 7,4 millones de movimientos migratorios durante 2025, lo que representó un crecimiento del 18 % frente al año anterior.
¿Qué necesitan los viajeros para usar el sistema Biomig en los aeropuertos de Colombia?
Para acceder al servicio, los viajeros deben realizar previamente un enrolamiento gratuito ante Migración Colombia. Durante ese proceso, la autoridad migratoria valida la identidad del usuario y registra información biométrica mediante lectura del iris y otros mecanismos de seguridad.
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El sistema está disponible para ciudadanos colombianos mayores de 12 años y para algunos extranjeros en determinados procesos migratorios. Una vez completado el registro, el usuario puede utilizar las máquinas Biomig en aeropuertos internacionales habilitados.