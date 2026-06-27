La compañía eléctrica Afinia, filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), saldrá del mercado del Cesar el primero de agosto de 2026. A pesar de que EPM invirtió más de $450.000 millones en ese departamento, la compañía manifestó que la decisión busca garantizar la sostenibilidad del servicio y su permanencia en el largo plazo.
La empresa también señaló que este es un paso necesario para garantizar un servicio confiable de energía, adaptado a las condiciones del Caribe, y recuperar su sostenibilidad técnica y financiera a la mayor brevedad. Con este movimiento, la compañía continuará operando en Bolívar, Córdoba y Sucre, donde atiende a cerca de 1,4 millones de usuarios.
Frente a quién asumirá la operación en Cesar, manifestó que aún no se conoce cuál será el nuevo operador. Sin embargo, indicó que tanto la distribución como la comercialización de energía eléctrica serán asumidas por una nueva compañía.
Ricardo Arango, gerente de Afinia, ha manifestado en varias entrevistas con Valora Analitik que la operación de la empresa no es rentable. También ha señalado que la región Caribe enfrenta problemáticas estructurales que requieren una política pública diferenciada. Asimismo, expresó que ha sido su casa matriz, EPM, la que ha hecho posible que la compañía continúe operando.
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“La realidad que hemos encontrado es que esto obedece a unas condiciones socioeconómicas y estructurales del Caribe. Y es que 92 % de la subnormalidad eléctrica del país está allí”, expresó Arango en una entrevista con este medio en noviembre de 2025.
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