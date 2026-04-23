Agencia de Minería tendrá una nueva plataforma que permitirá acceso en tiempo real a información de la cadena minera

El 19 de mayo de 2026, la Agencia Nacional de Minería (ANM) pondrá en marcha una plataforma tecnológica para hacer seguimiento en tiempo real al recorrido del oro y otros minerales desde que se extraen hasta que se venden o exportan.
Según lo manifestó la entidad presidida por Lina Franco, el sistema busca fortalecer los mecanismos de seguimiento y transparencia en la cadena productiva de los minerales, y de esa manera, tener capacidad de respuesta frente a las exigencias del mercado local e internacional, los cuales demandan mayor claridad acerca del origen del oro y de las condiciones de su extracción.
Según se mencionó, actualmente la información se encuentra dispersa en plataformas como Rucom, Génesis y Control a la Producción. Sin embargo, ahora solo será una plataforma en la cual se encuentren todos los datos, ya que habría un cruce de información entre las autoridades y los actores de la industria. La ANM también dijo que cada transacción contará con un código único que permitirá hacer seguimiento a certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías.
Para la entidad, esta plataforma será clave para reforzar el control de la minería de subsistencia, la cual tiene una trazabilidad que siguen las alcaldías. Adicionalmente, los mandatarios locales tendrán que reportar los niveles de producción y regalías, realizar visitas a los sitios de explotación y confirmar la identidad de las personas que están en las minas, con la finalidad de atacar la minería ilegal. La ANM también señaló que se deberá asegurar que no se superen los topes permitidos, que en el caso del oro se fijan en 420 gramos al año.
Por lo demás, este sistema se implementaría en una coyuntura en la que las ventas al exterior de oro están en aumento. Según la ANM, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 se pasó de US$320,5 millones a US$771,8 millones, lo que representó un aumento de 140,8 %.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), además, en los últimos cuatro años el país exportó 236 toneladas de oro, lo que generó $2,15 billones en regalías.
Destacado: Aris Mining anuncia obra clave en Marmato y avanza en su objetivo del primer oro en el cuarto trimestre de 2026
“Aunque el país ya cuenta con mecanismos de control, estos operan de forma aislada, lo que ha dificultado el seguimiento integral y ha permitido la infiltración de oro de origen ilegal en la cadena comercial. La nueva plataforma no modifica las normas vigentes, pero sí permitirá acceso público y en tiempo real a la información de toda la cadena minera”, concluyó la entidad.
—