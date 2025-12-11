Agencia de viajes lanzó paquetes para el Mundial 2026 con boletas para los partidos: esto cuestan

En medio de la expectativa que genera la Copa Mundial de la Fifa 2026 y el creciente interés de los aficionados por acompañar a la Selección Colombia, la agencia Viajes Circular lanzó planes para que los hinchas asistan a la fase de grupos con todos los aspectos logísticos resueltos.
El plan más completo, incluye boleta en categoría 3 para cada uno de los partidos de la fase de grupos, 13 noches de alojamiento con desayuno, traslado entre sedes, desplazamientos ida y regreso entre los estadios y los hoteles, así como la camiseta de la Selección Colombia. Esto por US$14.410.
Para complementar la experiencia, el paquete también incluye una cena de bienvenida, city tour en cada una de las tres ciudades en donde juegue Colombia, tarjeta de asistencia médica y acompañamiento permanente durante todo el recorrido.
Otro plan que ofrece la agencia es para asistir a un partido de la fase de grupos por US$3.832 que incluye entrada categoría 3, alojamiento por tres noches y tarjeta de asistencia médica. Para quienes deseen asistir a dos partidos en esta fase, el plan tiene un valor de US$8.498 con entrada categoría 3, alojamiento por tres noches y tarjeta de asistencia.
Adicionalmente, para quienes sueñan con asistir a la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium en New Jersey, la agencia ofrece un plan por US$16.068 que incluye boleta para la final en categoría 3, alojamiento por 3 noches, traslados hotel – estadio – hotel y tarjeta de asistencia médica.
Jaime Ulloa, gerente general de Viajes Circular, explicó que con este plan se busca responder al interés de muchos ciudadanos que desean acompañar a la Selección, pero que enfrentan dificultades para coordinar por su cuenta aspectos como transporte, entradas y hospedaje. “Nuestro propósito es ofrecer una opción práctica y confiable, que permita a los hinchas vivir esta experiencia sin preocupaciones logísticas, en un momento histórico para el equipo nacional”.