El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó la designación de Fabio Arjona Hincapié como próximo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El nombramiento se suma a los anuncios realizados por el mandatario electo para la conformación de su gabinete, de cara al inicio de su administración.
Arjona Hincapié es biólogo marino y cuenta con más de dos décadas de experiencia en asuntos relacionados con el desarrollo sostenible, la conservación de ecosistemas y la gestión ambiental. Actualmente se desempeña como director de Conservation International Colombia, organización que desarrolla proyectos orientados a la protección de la biodiversidad, el fortalecimiento de comunidades locales y la conservación de áreas estratégicas para el país.
Su trayectoria también incluye experiencia en el sector público. Arjona ocupó el cargo de viceministro de Ambiente en el año 1997, durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper y ha trabajado como consultor del Banco Mundial en temas asociados con sostenibilidad, gestión de recursos naturales y políticas ambientales. Estos antecedentes serán relevantes para asumir la dirección de una cartera que deberá responder a varios de los principales desafíos ambientales de Colombia.
¿Cuáles serán los retos de Arjona como nuevo ministro de Ambiente?
Con su llegada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié tendrá la responsabilidad de liderar las políticas públicas dirigidas a la protección del patrimonio natural del país. Colombia es reconocida como una de las naciones con mayor diversidad biológica del planeta, pero enfrenta problemáticas relacionadas con la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de especies, la ocupación de zonas ambientales estratégicas y los efectos del cambio climático.
Entre los retos de su gestión estará la articulación con entidades territoriales, comunidades, sectores productivos y autoridades ambientales para avanzar en medidas que permitan compatibilizar las actividades económicas con la conservación de los recursos naturales. La protección del agua, la preservación de ecosistemas, el bienestar animal y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza aparecen como algunos de los asuntos que podrían marcar la agenda de la nueva administración.
Asimismo, el cambio en las licencias ambientales que ha manifestado dentro de sus propuestas el presidente De la Espriella y con las cuales se ejecuten durante su estadía en el cargo
Desde el equipo del presidente electo se ha indicado que la gestión ambiental buscará fortalecer el equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. En ese contexto, el nuevo ministro deberá definir mecanismos para mejorar la vigilancia sobre áreas afectadas por actividades ilegales, impulsar acciones de restauración ecológica y promover estrategias de adaptación frente a los impactos climáticos.