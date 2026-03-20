Ahora | Fiscales de EE. UU. investigan a Petro por presuntos vínculos con narcotráfico: The New York Times

De acuerdo con una revelación del diario The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos adelanta indagaciones para determinar si el mandatario colombiano tendría vínculos con redes de narcotráfico.
Según tres fuentes con conocimiento directo del caso, citadas por el medio, Petro estaría siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales en Estados Unidos. Se trata, específicamente, de las oficinas en Manhattan y Brooklyn, que habrían activado equipos especializados en delitos de tráfico internacional de drogas.
Las indagaciones estarían revisando, entre otros puntos, eventuales encuentros del presidente Gustavo Petro con narcotraficantes, así como la posibilidad de que su campaña hubiera buscado aportes de estas redes ilegales.
De acuerdo con la información conocida por el medio, se trata de investigaciones independientes que apenas se encuentran en una etapa preliminar, por lo que aún no es claro si derivarán en imputaciones penales.
The New York Times apunta que en el plano político, el expresidente Donald Trump —quien ha sido crítico constante de Petro— ha lanzado fuertes cuestionamientos en su contra, llegando a calificarlo de “enfermo”. En ese contexto, no se descarta que utilice la existencia de estas investigaciones como «herramienta de presión para exigir mayor cooperación de Colombia, país clave tanto por su condición de principal productor de cocaína como por su papel estratégico en la lucha contra el narcotráfico».
Además, Trump podría intentar capitalizar este escenario para incidir en el clima político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, apunta el medio internaiconal. «Petro, primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país, no puede aspirar a la reelección, pero ha promovido el respaldo a un candidato afín. En paralelo, el exmandatario estadounidense ha intervenido en otros procesos electorales de la región durante el último año, en medio de un giro político hacia la derecha».
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