Ahora | Petro responde a Trump: El TLC está suspendido de facto y anunciará medidas contra aranceles

El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia responderá “de manera inteligente” a los aranceles del 10 % impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países “está suspendido de facto” por decisión de Washington.
“Al poner aranceles de 10 %, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de Estados Unidos. Están rotas unilateralmente por EE. UU., no por nosotros. Nos dejan libres, y que no nos asuste ser libres: tenemos todo el mundo por delante, trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo”, afirmó el mandatario.
Petro agregó que el Gobierno colombiano ha mantenido las cláusulas del TLC “porque se nos ha dado la gana”, pero advirtió que ya están listos los decretos con la posición nacional frente a la medida estadounidense.
“El Ministerio de Comercio tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”, dijo el presidente.
El jefe de Estado también anunció que este lunes revisará con su gabinete las medidas de respuesta, en una reunión con la canciller, la vicepresidenta, el embajador en Washington, y los ministros de Comercio, Agricultura y Defensa, además de la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Petro precisó que las decisiones serán presentadas durante el Consejo de Ministros televisado por los canales públicos.
Espere ampliación.
—