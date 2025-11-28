Álbum Panini Mundial 2026: La edición más grande de la historia y cuánto valdría en Colombia

El próximo álbum del Mundial 2026 de la FIFA ya comenzó a generar expectativa en Colombia. La edición incluirá cerca de 980 láminas, una cifra muy superior a los aproximadamente 638-670 de ediciones anteriores, debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones.
Aunque Panini aún no ha anunciado oficialmente los precios para Colombia ni fecha de lanzamiento, la referencia más cercana sigue siendo la del Mundial 2022. En esa edición, el álbum tradicional tuvo un precio de $9.900, la versión de pasta dura se ubicó en $34.900 y cada sobre (que incluía cinco figuritas) costó $3.500.
Con esos valores, completar el álbum 2022 implicaba una inversión cercana a $446.000, siempre que el coleccionista tuviera suerte y lograra evitar una alta cantidad de láminas repetidas.
La pregunta ahora es cuánto podría costar llenar el álbum 2026 en Colombia, considerando que tendrá muchas más figuritas, más fotografías por selección y sobres con más contenido.
El dato confirmado por distribuidores internacionales es que este año los sobres incluirán 7 figuritas, un aumento frente a las 5 tradicionales, lo que modifica la dinámica de compra y el cálculo del gasto total para los aficionados.
¿Qué se sabe del nuevo álbum Panini 2026?
El álbum Panini del Mundial 2026 tendrá 980 espacios, lo que representa un crecimiento cercano al 45–50 % frente a los álbumes basados en 32 selecciones. Esta ampliación obliga al comprador a adquirir más sobres, aumentar el intercambio y dedicar más tiempo a completar la colección.
Aunque Panini no ha confirmado los precios en Colombia, la expectativa del mercado es que las cifras se mantengan cercanas a las del 2022 para no afectar el volumen de ventas.
Para los coleccionistas colombianos, este cambio implica un reto importante: más monas, más repeticiones y mayor actividad en mercados de intercambio. Si en 2022 completar un álbum promedio exigía alrededor de 446.000 pesos, la edición 2026 fácilmente superará esa cifra.
¿Qué significa esto para coleccionistas en Colombia?
Llenar el álbum 2026 será una tarea más compleja y costosa. En años recientes, álbumes completos de mundiales anteriores (especialmente los que coinciden con participación de la Selección Colombia) han alcanzado precios entre $500.000 y $670.000 cuando se encuentran en perfecto estado y con todas sus figuritas.
Algunas ediciones especiales incluso superan esos valores. Esto abre la puerta a que el álbum 2026 pueda convertirse en un objeto de colección con potencial de valorización.
En 2022, el precio por caja de 104 sobres alcanzó los $364.000, lo que permitió a algunos coleccionistas avanzar rápido en la colección. Pero aun con cajas, la posibilidad de repetidas seguía siendo alta.
Si el precio por sobre en Colombia se mantiene cercano a $3.500, como ocurrió en 2022, y cada sobre trae 7 figuritas, un coleccionista necesitaría al menos entre 140 y 160 sobres para aspirar a completar alrededor del 80 % del álbum sin repetidas. Esa compra mínima tendría un costo aproximado de $490.000 a $560.000, sin incluir intercambios o láminas difíciles.
En un escenario realista (considerando duplicados, intercambios e intentos de obtener cromos difíciles) completar los 980 espacios podría ubicarse entre $600.000 y $700.000, e incluso más si el coleccionista depende casi exclusivamente de la compra de sobres.
Recomendado: Este es el álbum Panini del Mundial por el que pagan más de $5 millones
Este rango convertiría al álbum Panini 2026 en una de las ediciones más costosas de la historia en Colombia y en un reto económico considerable para los aficionados.