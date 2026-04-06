Alcalde de Medellín confirma megaobras clave que se contratarán en 2026 y defiende gestión de Hidroituango

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó un balance de su administración en materia de seguridad, obras públicas y nuevos proyectos estratégicos para la ciudad.
En infraestructura, el alcalde anunció la ampliación del estadio de la ciudad a una capacidad de 66.000 espectadores. Según detalló, los pliegos se publicarán este mes, la adjudicación se hará entre junio y julio, y las obras iniciarían en julio de este año, con el objetivo de entregarlo en diciembre de 2027.
El plan incluye también intervenciones en el velódromo Martín Emilio Cochise y en los complejos de piscinas.
En materia aeroportuaria, Gutiérrez confirmó avances en la ampliación del sistema aéreo de la ciudad. Señaló que el Gobierno aprobó un otrosí para las obras, aunque insistió en que esto es insuficiente.
“Se necesita una nueva pista y otra terminal”, afirmó. Además, propuso el traslado del aeropuerto Olaya Herrera para convertir ese espacio en un gran parque urbano. Incluso dijo que su administración dejará los planos.
Hidroituango: choque institucional por investigación
Sobre el proceso sancionatorio contra el proyecto Hidroituango, el alcalde rechazó la investigación: “hay motivaciones políticas detrás”.
Y es que días atrás, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jhon Maya Salazar, también cuestionó el alcance del proceso y aseguró que no es claro hacia dónde apunta la actuación administrativa.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales defendió la apertura del expediente y negó cualquier tipo de retaliación. La entidad sostuvo que su decisión responde a funciones de vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales y la protección de los ecosistemas.
El proceso entra ahora en fase de evaluación, en la que se determinará si hubo incumplimientos por parte de EPM en la operación del proyecto.
En seguridad, el mandatario aseguró que Medellín registra la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años. Sin embargo, advirtió que el reto sigue siendo estructural, especialmente frente a fenómenos como el turismo sexual y el narcotráfico.
“Se ha reducido, pero no sirve la reducción, sino la erradicación”, afirmó, al referirse al turismo sexual. También destacó acciones judiciales recientes, como la imposición de dos condenas de cadena perpetua.
Gutiérrez señaló que las estructuras criminales que operan en la ciudad no son fenómenos aislados:
“Muchos creen que son estructuras de Medellín, pero tienen incidencia en el Eje Cafetero, Cundinamarca, la Costa y a nivel transnacional. Están dedicadas al narcotráfico, no solo al narcomenudeo ni a la extorsión”, explicó.
Además, enfatizó en operativos diarios contra el microtráfico: “Estamos limpiando las calles de las drogas que estos grupos tienen regadas por toda la ciudad”.