Alcaraz vs Sinner: la pelea por ser el rey de los millones en la ATP

El arranque de 2026 confirmó que la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo se mide en títulos, sino en millones de dólares. En los dos primeros meses del año, el español ganó el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, acumulando US$3,64 millones en premios: US$2,44 millones en Melbourne y US$1,2 millones en Qatar, según cifras oficiales de la ATP.
Sinner también recibió US$1,2 millones en Doha por su participación, pese a no ganar el torneo. Ambos ya superan los US$25 millones en premios acumulados en sus carreras antes de los 25 años. Alcaraz está por encima de los US$30 millones históricos en prize money, mientras que el italiano se acerca a esa cifra, de acuerdo con registros oficiales del circuito.
La discusión sobre si ambos deberían recibir el mismo dinero en determinados torneos tomó fuerza esta semana en el pódcast “Nothing Major Show”, conducido por los extenistas estadounidenses John Isner, Sam Querrey, Jack Sock y Steve Johnson. Allí plantearon que, desde el punto de vista comercial, Alcaraz “vende más entradas” y genera mayor espectáculo, por lo que consideraron que podría merecer un ingreso superior en eventos donde el impacto en taquilla y audiencia sea mayor.
Más allá de esa opinión, el mercado muestra que la diferencia fuerte está fuera de la pista. Según estimaciones de Forbes, Alcaraz generó cerca de US$42 millones en 2025, de los cuales más de US$30 millones provinieron de patrocinios. Sinner estuvo alrededor de US$26 millones totales, con un crecimiento acelerado en acuerdos comerciales.
Ingresos y patrocinadores: la nueva rivalidad millonaria del tenis
Alcaraz tiene contratos con Nike, Babolat, Rolex y BMW, entre otros. Su acuerdo con Nike fue renovado tras sus títulos de Grand Slam y en la industria se estima en más de US$10 millones anuales. Rolex y BMW lo han posicionado como imagen global en campañas internacionales.
Sinner firmó uno de los contratos de indumentaria más altos del circuito con Nike, estimado en cerca de US$15 millones por temporada. Además, es embajador de Gucci, Rolex y Lavazza. El italiano ha fortalecido su marca en Europa y Asia, especialmente tras sus títulos en torneos de categoría Masters 1000 y Grand Slam.
En términos de audiencia, los organizadores de los Grand Slam han reportado picos de rating cuando Alcaraz disputa finales, especialmente en mercados como España y América Latina. La ATP depende en gran medida de derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas. En ese contexto, la capacidad de convocatoria influye en los contratos individuales y en las garantías de aparición que algunos torneos negocian con las principales figuras.
De Federer y Nadal a Alcaraz y Sinner: quién generó más dinero
La comparación con la era de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic ayuda a dimensionar el negocio.
Federer es el tenista que más ingresos totales ha generado en la historia. Forbes estima que superó los US$1.300 millones a lo largo de su carrera, con más de US$900 millones en patrocinios. Su contrato con Uniqlo fue valorado en US$300 millones por diez años.
Por su parte, Nadal acumuló más de US$134 millones en premios oficiales y alrededor de US$500 millones adicionales en patrocinios con marcas como Nike, Kia y Babolat. Djokovic lidera el ranking histórico de premios con más de US$180 millones en prize money, aunque en ingresos comerciales estuvo por debajo de Federer.
La diferencia en esa generación fue clara: Federer dominó el negocio fuera de la pista, Djokovic lideró en premios deportivos y Nadal combinó ambas dimensiones con una fuerte presencia global.
Hoy, Alcaraz y Sinner compiten en un mercado donde los contratos de patrocinio pueden superar los US$10 millones anuales y donde la audiencia digital amplifica el valor comercial. La pregunta que plantearon los extenistas en el pódcast no es solo deportiva: quién vende más entradas y genera más audiencia termina influyendo en cuánto dinero mueve la industria del tenis en cada torneo.