Alejandro Salazar y Samuel Azout se integrarán al equipo técnico del gobierno de De la Espriella

Con la victoria de Abelardo de la Espriella en la carrera por la Presidencia de Colombia, no solo empiezan a sonar los nombres de quienes podrían integrar los ministerios, sino también los de quienes conformarán el equipo técnico que lo acompañará en la implementación de sus planes de política pública. Entre ellos están Alejandro Salazar y Samuel Azout.
Salazar es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y doctor en ingeniería y gestión de la Universidad Northwestern, en EE. UU. Es director de la consultora Breakthrough, compañía dedicada a brindar asesoría en estrategia corporativa y competitividad en la región.
A la vez, es autor de los libros ‘La estrategia emergente’, en el que plantea ideas sobre los rezagos conceptuales de la planeación estratégica y desarrolla fundamentos, aplicaciones organizacionales y conceptos relacionados con esta disciplina. También escribió ‘Colombia ganadora’, ejemplar en el que propone cómo el país puede definir su lugar en América y en el mundo, así como una ruta para avanzar en la economía del siglo XXI.
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y cabeza del equipo de empalme de De la Espriella, expresó que Salazar también tiene dominio sobre temáticas relacionadas con el desarrollo territorial.
“Colombia puede ser un país ganador si se libera de ese Estado grande y opresivo que nos oprime a través de acuerdos de paz y reformas tributarias. Colombia necesita un outsider para liberarse. Se va a cumplir porque el outsider ya llegó. No es un mesías, es un equipo. Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y el resto de colombianos de bien haremos equipo para que Colombia sea el país que se merece ser”, expresó Salazar en un video publicado en redes sociales por Restrepo.
En la agenda mediática se ha señalado que Salazar podría ocupar un cargo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Sin embargo, hasta la fecha no existe confirmación oficial. Lo que sí se conoce es que hará parte del equipo asesor del nuevo gobierno que comenzará el 7 de agosto de 2026.
El segundo integrante del gobierno de De la Espriella es Samuel Azout, economista graduado en economía aplicada y negocios de la Universidad de Cornell, en EE. UU., y con una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Azout fue CEO de Almacenes Vivero durante la década de los noventa y posteriormente de Carulla Vivero, a comienzos de los 2000.
En el sector público fue asesor de Prosperidad Social durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2013. Posteriormente, regresó al sector privado y actualmente es CEO de aeioTU, programa de la Fundación Carulla dedicado a la educación para la primera infancia.
Azout es empresario e hijo de Alberto Azout, propietario de la cadena Almacenes Comisariato Vivero, fundada en 1969 en Barranquilla y convertida en una de las empresas más importantes del Caribe colombiano, según señaló La Silla Vacía.
Durante su paso por Prosperidad Social colaboró en el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la pobreza y las desigualdades sociales, y fue uno de los responsables de la estrategia de prosperidad social del gobierno Santos.
Destacado: Gabinete, Congreso y cortes: los tres frentes que definirán si De la Espriella puede gobernar
El vicepresidente electo manifestó que la expectativa al vincular a Azout al equipo del gobierno de De la Espriella es fortalecer la vocación social de las empresas privadas, aprovechando su experiencia en este campo.
—