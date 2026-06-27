Inflación en Colombia: un fenómeno que combina presiones globales y desafíos internos

La economía colombiana atraviesa un momento crítico en materia de precios. Según el Banco de la República, el reciente repunte de la inflación en el país no es un hecho aislado, sino el resultado de una compleja tendencia global que se entrelaza con dinámicas internas propias de la coyuntura nacional.
El panorama inflacionario mundial tiene sus raíces en los años 2021 y 2022, cuando el indicador global alcanzó un promedio del 8,7 %. Este incremento fue impulsado por una secuencia de choques simultáneos: las políticas fiscales y monetarias expansionistas tras la pandemia del Covid-19, las restricciones en las cadenas logísticas y el encarecimiento del transporte marítimo.
A este escenario se sumó la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, que disparó los precios del petróleo, el gas, los cereales y los fertilizantes. Aunque la inflación mundial comenzó a descender paulatinamente a partir de 2023, situándose en niveles más bajos en 2024 y 2025, el impacto inicial dejó una huella profunda en las economías emergentes.
Mientras tanto, en Colombia, la inflación pasó del 1,6 % en 2020 al 13,1 % a finales de 2022, un incremento más fuerte que el promedio mundial. El Banco de la República identificó en una publicación varios factores idiosincráticos que explican esta mayor intensidad y persistencia en comparación con sus pares latinoamericanos.
Entre ellos figuran los bloqueos viales en 2021, que afectaron la producción de alimentos, una fuerte depreciación del peso colombiano entre 2021 y 2022, la reversión de alivios temporales en impuestos, tarifas y combustibles por parte del Gobierno, una notable expansión fiscal y aumentos del salario mínimo por encima de la productividad.
Mientras países como Chile, Brasil, México y Perú lograron acercar sus inflaciones a las metas en 2023, en Colombia el indicador se mantuvo elevado, estabilizándose por encima del 5 % en 2025 y volviendo a subir en los primeros meses de 2026. De hecho, en mayo llegó al 5,84 %.
Expectativas al alza: lo que dicen las encuestas
Los analistas del mercado han ajustado sus proyecciones ante este nuevo repunte. Según la Encuesta mensual de expectativas del Banco de la República de junio, se espera que la inflación alcance el 6 % este mes. Para el cierre de 2026, la mediana de los analistas proyecta un 6,48 %, con un rango máximo que llega al 7,2 %, la previsión más alta registrada en lo que va del año.
Por su parte, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc arroja cifras similares, proyectando una inflación del 6,08 % para junio y un cierre de año en el 6,54 %. Estas encuestas también prevén que el Banco de la República retome el endurecimiento de su política monetaria, con un posible aumento de la tasa de interés a 11,75 % en junio y hasta el 12 % o 12,25 % en los meses siguientes.
Esta tendencia al alza no es exclusiva de Colombia, aunque acá se mueve a mayor velocidad. En Estados Unidos, la inflación se ubicó en el 4,1 % para mayo de 2026. Este nivel representa el incremento más pronunciado de los precios en los últimos tres años, impulsado principalmente por el encarecimiento de la gasolina y los alimentos.
Riesgos inflacionarios y alimentos
El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá destaca que la mayor incertidumbre recae sobre el rubro de alimentos.
El consenso anticipa una inflación anual del 6,09 % en junio, el nivel más alto desde agosto de 2024. Según sus cálculos, la dispersión en las expectativas de precios de alimentos para este mes es la más alta desde que se tiene registro en 2024.
Para la entidad financiera, la tendencia bajista de la inflación en el futuro dependerá de siete factores críticos: problemas de orden público tras las elecciones y su impacto logístico, la intensidad y duración del Fenómeno de El Niño, un posible rebote en la tasa de cambio, la dinámica de indexación de los arriendos, la evolución de la demanda interna y el traspaso del salario mínimo a los precios, los ajustes en el IVA derivados de una posible reforma tributaria y la definición del salario mínimo para 2027.
En consecuencia, los expertos creen que el retorno al rango meta de inflación del banco central (entre 2 % y 4 %) solo se vislumbra para finales de 2027, cuando se espera que el indicador descienda al 4,8 %.