Encuesta BanRep: Inflación en Colombia podría cerrar el año por encima del 7 %; es la proyección más alta de 2026

La Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del Banco de la República de junio revela que el mercado proyecta que la inflación en Colombia continúe su senda ascendente y alcance un 6 % este mes.
El dato oficial será revelado por el DANE el martes 7 de julio. De alcanzar la cifra anticipada por los expertos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportaría su cuarto aumento consecutivo, pues en abril volvió a repuntar hasta el 5,84 %.
En consecuencia, los analistas dejaron ver un ajuste al alza en sus cálculos para diciembre de 2026, pues ahora esperan que la inflación termine el año en el 6,48 %, de acuerdo con la mediana de las respuestas, dado que las variaciones se mueven entre el 5,9 % y el 7,2 %. Se trata de la previsión más alta entregada en lo corrido de este año.
Las estimaciones hablan de una inflación mensual del 0,34 % en junio y de un indicador subyacente (sin alimentos ni regulados) de la misma magnitud.
Los encuestados también contemplan que a inicios del próximo año la variación del IPC muestre nuevamente una curva a la baja y llegue a diciembre de 2027 en 4,8 %, de manera que dentro de dos años exactos se pueda anunciar el retorno al rango de tolerancia definido por el BanRep (entre 2 % y 4 %).
BanRep retomaría aumentos en la tasa de interés
La Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos también indagó por la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, que sesionará el próximo martes 30 de este mes.
El ejercicio revela una perspectiva de que las tasas de interés suban en 50 puntos básicos (pb) hasta un 11,75 %. También ve probable que, en la siguiente sesión, a finales de julio, se haga otro aumento de 25 pb, con lo que llegarían al 12 %, un nivel que no se registraba desde el primer trimestre de 2024.
Y en los meses siguientes se repetiría el movimiento hasta estabilizar la tasa de política monetaria en el 12,25 % y mantenerla allí hasta inicios de 2027, cuando se podría retomar la tendencia a la baja vista en la primera parte de 2025.
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