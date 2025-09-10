Alejandro Sanz anuncia concierto en Bogotá tras arrasar en México: esta es la fecha de preventa

El artista español Alejandro Sanz anunció que su gira mundial ‘¿Y Ahora Qué?’ también llegará a Colombia. Según se conoció, el cantante se presentará el próximo año en el Movistar Arena, en Bogotá.
La gira llegará también a Chile, Ecuador, Perú y Argentina en febrero y marzo de 2026. El anuncio se hizo en medio del arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas.
En este tour, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, ‘¿Y Ahora Qué?’. Este disco, con el que Alejandro destaca por la sutileza emocional de ‘Palmeras en el Jardín’ -canción que marcó el inicio de esta nueva etapa-, pasando por ‘Hoy No Me Siento Bien’ junto a Grupo Frontera.
También, ‘El Vino de Tu Boca’ junto a Carín León o incluso con Shakira en ‘Bésame’, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.
Fechas confirmadas
13 de febrero: Bogotá, Colombia – Movistar Arena
19 de febrero: Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa
21 de febrero: Guayaquil, Ecuador – Estadio Modelo
25 de febrero: Lima, Perú – Estadio Nacional
28 de febrero: Santiago, Chile -Estadio Bicentenario La Florida
4 de marzo: Rosario, Argentina – Autódromo de la Ciudad de Rosario
6 de marzo: Buenos Aires, Argentina – Campo de Polo
8 de marzo: Córdoba, Argentina – Estadio Kempes
Su más reciente trabajo discográfico, ‘¿Y Ahora Qué?’, ha sido catalogado como un éxito comercial masivo en diferentes charts y regiones, superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global.
La preventa
Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 12 de septiembre a las 10 a. m. para los clientes de los bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale!
La venta general comenzará el 15 de septiembre, y las boletas podrán adquirirse a través de www.tuboleta.com.
Los precios van desde los $199.000 + servicio.