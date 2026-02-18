¿Algunas escuderías arrancarán con ventaja?: la decisión que sacude la parrilla de la Fórmula 1 2026

La Federación Internacional del Automóvil confirmó que cualquier cambio en la medición de los motores de 2026 se votará en agosto, después del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 del 26 de julio y antes de la carrera en Zandvoort del 23 de agosto. Eso significa que las unidades de potencia de Mercedes podrán iniciar la temporada sin nuevas restricciones. La decisión impacta directamente a equipos clientes como Alpine, McLaren y Williams, que usarán esos motores desde la primera fecha del calendario, prevista del 6 al 8 de marzo en Melbourne.
El punto de la discusión es la relación de compresión del motor, que para 2026 debe ser de 16:1, menor al 18:1 del ciclo anterior. La medición actual se hace en frío, a temperatura ambiente. Sin embargo, en competencia los motores operan cerca de 130°C. Algunos fabricantes, encabezados por Audi, sospechan que Mercedes habría encontrado una interpretación legal del reglamento que le permitiría acercarse en pista a una compresión real más alta sin fallar en la prueba estática.
El debate no es menor. Según el medio italiano AutoRacer, algunos expertos calculan que una diferencia en la relación de compresión podría representar hasta 20 caballos de fuerza. En una categoría donde las diferencias en clasificación suelen ser de décimas de segundo, una ganancia así puede alterar el orden de la parrilla. Para ponerlo en contexto, en 2025 más del 60 % de las sesiones de clasificación se definieron por menos de tres décimas entre los cinco primeros.
La FIA propuso que, desde el 1 de agosto de 2026, el límite de compresión no solo se mida en frío sino también a una temperatura representativa de 130°C. La medida necesita el aval de al menos cuatro de los cinco fabricantes de motores y el visto bueno de los órganos comerciales de la F1, incluida la FOM, antes de pasar al Consejo Mundial del Deporte Motor.
Motores Mercedes y la ventaja que puede marcar 20 caballos en la Fórmula 1 2026
Mercedes es uno de los cinco proveedores oficiales de motores para la nueva era híbrida que comenzará en 2026. Además del equipo oficial, abastece a Alpine, McLaren y Williams. Esto implica que cuatro estructuras podrían beneficiarse de cualquier ventaja técnica validada bajo la normativa actual.
El jefe de Mercedes, Toto Wolff, defendió la legalidad de su desarrollo y cuestionó las críticas de otros equipos. Sostuvo que el reglamento es claro y que no entiende las acusaciones. Desde Williams, su director James Vowles le bajó la tensión al tema y aseguró que se trata de “ruido” que pronto tendrá resolución.
La postura de Red Bull fue distinta. Laurent Mekies pidió claridad técnica y señaló que cualquier ventaja, por pequeña que sea, puede inclinar la balanza en un campeonato que mueve más de US$2.500 millones al año en ingresos globales, según reportes financieros recientes de la Fórmula 1. Para las escuderías, cada punto en el campeonato de constructores representa millones en premios.
Con la votación aplazada hasta agosto, los equipos con motor Mercedes podrán competir desde el arranque del calendario bajo las reglas actuales. Eso despeja las versiones que hablaban incluso de una posible exclusión en la primera fecha en Melbourne.
La decisión final se conocerá en los próximos días. Si no hay mayoría para cambiar la regla antes de agosto, Mercedes y sus clientes arrancarán 2026 sin ajustes adicionales. En la “guerra de motores” que abre una nueva era técnica en la Fórmula 1, el calendario terminó jugando a favor de las escuderías que apostaron por la gigante alemana.