Los alimentos en Colombia que más se encarecen para los hogares: No hay expectativa de que bajen de precio

El DANE informó que, en lo corrido del año, el precio de los alimentos en Colombia está siendo una de las causas importantes para que la inflación siga al alza.
El gobierno Petro culpa a estos productos por el aumento por encima de las expectativas del IPC que se espera para este año, a diferencia de lo que ve el grueso de los analistas con el aumento encadenado de precios a causa del salario mínimo.
Según el más reciente reporte de la inflación, alimentos en Colombia como carnes y algunas verduras de alto consumo estarían generando la aceleración de estas canastas.
Dice el más reciente reporte que la inflación mensual para marzo se ubicó en 0,78 %, mientras que la variación anual alcanzó el 5,56 %. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual del 1,27 %
Alimentos en Colombia productos con los incrementos más significativos
- Tomate: 13,58 %
- Frutas frescas: 8,66 %
- Tomate de árbol: 8,23 %
Los alimentos en Colombia también se encarecieron por fuera del hogar, restaurantes y hoteles ajustaron sus precios, como se había advertido, por mayores costos laborales.
- Bebidas calientes: 13,72 %
- Comidas fuera del hogar: 10,30 %
- Servicios en restaurantes: 9,94 %
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Las principales perspectivas señalan que, en el más inmediato plazo, algunos alimentos verán nuevos incrementos. Pero habrá efectos que presionarán al alza, como las sequías a cuenta del Fenómeno de El Niño que se sentirá con fuerza a mediados de año.