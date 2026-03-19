Los alimentos en Colombia que más suben de precio: Así le pegan a la inflación

Las expectativas de los analistas locales apuntan a explicar que los alimentos en Colombia que más suben de precio generan nuevas presiones sobre la inflación, correspondiente al mes de marzo.
El fenómeno, indican las expectativas, presionaría aún más lo que pueda darse para el dato al finalizar este año, entendiendo que el IPC se alimentará de los efectos del salario mínimo, pero ahora también de valores de la canasta básica que suben por otros fenómenos.
Los alimentos en Colombia que más suben de precio, dice un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, lo hacen por los eventos climáticos que está atravesando el país, así como el encarecimiento de algunos insumos.
Ese análisis explica que la variación mensual del precio de los alimentos en Colombia sería de 1,19 %, frente a 0,86 % de hace un año. El grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, ante la temporada de lluvias.
Los alimentos en Colombia que más suben de precio: ¿Cómo le va a la carne?
Adicionalmente, se estima que el IPC de alimentos procesados también aumentaría, principalmente, por los ajustes en el precio de la carne. La inflación anual se aceleraría a 6,18 % (revelando un aumento de 35 puntos básicos).
Los alimentos en Colombia que más suben de precio llevarían a que la inflación anual sin alimentos aumente desde el 5,17 % hasta el 5,32 %. En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados se aceleraría de 5,52 % a 5,70 %.
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“Este comportamiento en las inflaciones básicas estará explicado por el efecto del aumento del salario mínimo en la inflación de servicios y los precios de demanda en bienes”, concluye el informe.