Banco de la República alistaría fuerte alza de tasas de interés para marzo: Esto subirían

Un nuevo análisis da cuenta de que el Banco de la República alistaría fuerte alza de tasas de interés para marzo, en el marco de la Junta Directiva que se llevará a cabo el próximo lunes 30 de marzo.
De acuerdo con los analistas locales, hay importantes señales de que el emisor va a mantener su tasa restrictiva, a cuenta de que la inflación si bien se desacelera no lo hace a los ritmos esperados.
El Banco de la República alistaría una fuerte alza de tasas de interés para marzo con foco en que la decisión del salario mínimo, que ratificó el gobierno Petro en el 23 %, seguirá golpeando con fuerza el incremento de algunos precios clave de la economía nacional.
Un reciente informe de Credicorp Capital muestra que la mayoría de los modelos sugieren que un incremento de 1 punto porcentual (pp) en el salario mínimo sobre su nivel teórico (inflación más productividad) tiende a aumentar la inflación total entre 10-15pb.
Según ese mismo análisis, estos modelos sugieren una inflación en el rango 6,2-7,1 % para diciembre de este año, dado que el salario mínimo subió aproximadamente 17 % por encima del nivel teórico.
Más razones por las que el Banco de la República alistaría fuerte alza de tasas de interés para marzo
“Aunque nuestro sesgo actual es al alza (incluyendo los precios del petróleo más altos), reconocemos que factores como los recortes en precios de la gasolina en medio de elecciones, la apreciación acumulada del COP y el potencial deterioro del mercado laboral aumentan aún más la incertidumbre”, dice Credicorp Capital.
Bajo este escenario es que el Banco de la República alistaría fuerte alza de tasas de interés para marzo, recordando que el emisor ajustó la tasa repo a 10,25 % en enero del 2026 (subiendo 100 puntos básicos) lo que sorprendiendo al consenso del mercado.
“En cualquier caso, el movimiento anticipado fue bien recibido tras el fuerte aumento del salario mínimo. De hecho, las expectativas de inflación a 1 y 2 años cayeron en 29pb al 5,66 % y en 16pb al 4,44 % en febrero de este año, respectivamente.
Esa perspectiva se mantiene muy por encima de la meta del 3 %, lo que indica las tasas de interés en Colombia siga siendo restrictiva, por lo que el análisis prevé un ajuste de 75 puntos básicos en la reunión de marzo, con la tasa repo alcanzando el 11,5 % para final de año.
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“Somos de la opinión de que la trayectoria de la tasa repo en 2027 dependerá principalmente de la postura fiscal del próximo gobierno. Bajo una consolidación fiscal, la tasa repo podría alcanzar niveles cercanos al 9,50 % el próximo año”, concluye el informe.