Allianz ve más atractivo en acciones que en renta fija y encuentra oportunidades fuera de las grandes tecnológicas

La renta variable mantiene un escenario favorable para los inversionistas pese a las presiones de inflación y tasas de interés, de acuerdo con Michael Heldmann, CIO de Equity de Allianz Global, quien analizó las tendencias del mercado en exclusiva con Valora Analitik.
El ejecutivo considera que las acciones todavía tienen margen para avanzar, mientras que el mercado ha mostrado capacidad para absorber los recientes episodios de incertidumbre.
Heldmann no cree que el entorno actual haga más atractiva la renta fija y, por el contrario, señala que las oportunidades siguen concentradas en la renta variable, pues las ganancias de las compañías todavía pueden crecer.
“Los mercados de renta variable son muy estables, pero tienen mucho upside porque las ganancias pueden aumentar todavía bastante”, afirmó.
A esta perspectiva se suma una evaluación favorable sobre el nivel de riesgo. Heldmann considera que, aunque persisten factores geopolíticos y presiones sobre los precios, los mercados han absorbido estos episodios mejor de lo esperado y que los riesgos son actualmente menores que hace uno o dos años.
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América Latina, una oportunidad con menor peso que Asia
En mercados emergentes, Heldmann considera que los inversionistas globales todavía tienen una exposición demasiado baja. La situación incluye a América Latina, donde ve espacio para aumentar la participación dentro de los portafolios internacionales.
“Muchísimos inversores en el mundo tienen un peso demasiado pequeño en los mercados emergentes, incluyendo América Latina”, señaló. A su juicio, una cartera global debería tener entre 10 % y 20 % en mercados emergentes, aunque no toda esa exposición deba concentrarse en América Latina.
Para el ejecutivo, la región todavía enfrenta limitaciones relacionadas con el tamaño de sus compañías frente a competidores globales y con la forma en que se genera y transmite valor hacia los accionistas.
Sin embargo, considera que esa situación viene mejorando y que América Latina debe formar parte de los portafolios, aunque con un peso menor frente a Asia.
Heldmann también advierte que la concentración de los mercados no es un fenómeno exclusivo de las economías emergentes. Países como Taiwán, Corea y Alemania tienen compañías que representan una proporción importante de sus respectivos mercados accionarios.
En su opinión, esta concentración también abre espacio para que los gestores profesionales busquen empresas menos conocidas y de menor tamaño.
Oportunidades en expansión en cadena de IA
De acuerdo con el CIO Global de Allianz, la inteligencia artificial continúa siendo uno de los principales motores del mercado, pero destaca un cambio en su comportamiento.
La concentración en las grandes compañías tecnológicas ha disminuido y las oportunidades se han extendido hacia otras empresas vinculadas con la cadena de valor de esta tecnología.
Para Allianz, una parte de esas oportunidades está en compañías de menor tamaño que participan en segmentos específicos de la industria tecnológica y que suelen tener menos visibilidad entre los inversionistas.
Heldmann pone como ejemplo empresas que producen componentes para los sistemas de refrigeración de los centros de datos.
La tesis no implica alejarse de la tecnología, sino ampliar la búsqueda hacia compañías que participan en su desarrollo y que pueden pasar desapercibidas para los inversionistas: “En empresas más pequeñas, chinas, o taiwanesas o coreanas, podemos añadir valor ahí”, explicó.
Esta búsqueda también se extiende hacia empresas de perfil value que cotizan a múltiplos que, según el ejecutivo, resultan atractivos. La estrategia que plantea Allianz combina así la exposición a tecnología con compañías que pueden ofrecer oportunidades en otros segmentos del mercado.
Así ve Allianz el mercado chino
Otro de los mercados que la firma destaca es China. Heldmann considera que el país ha desarrollado un ecosistema tecnológico e industrial que va más allá de la tecnología y abarca sectores como vehículos eléctricos, robótica, defensa e industria pesada.
La lectura de Allianz también parte de un cambio en la capacidad de innovación de China. “Han mostrado con el tema de la innovación que son de verdad capaces de liderar innovación, no solo seguirla y hacer el catch-up”, dijo.
A esto se suma, según Heldmann, una mejora en la forma en que el crecimiento económico se traduce en valor para los accionistas.
El ejecutivo señala que este era uno de los cuestionamientos al mercado chino hace unos 15 años, pero considera que actualmente existe una conexión más directa y que la promoción de la renta variable entre los inversionistas locales también ha contribuido a mejorar esa dinámica.
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