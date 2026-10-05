Cibest Capital, la firma de gestión de inversiones de Cibest Capital, reveló su más reciente Top Picks, que es su portafolio de acciones recomendadas en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) para octubre y con nueva lectura sobre el mercado accionario local.
La firma cambió su perspectiva sobre la renta variable local de positiva a neutral para los próximos meses, teniendo en cuenta que, tras el fuerte desempeño reciente y la materialización de varios catalizadores, como ingresos a índices internacionales, “el mercado alcanzó nuestro precio objetivo estimado para 2026”.
Entre otros factores, Cibest Capital resaltó que “aunque reconocemos que el momentum y la tendencia continúan siendo favorables, vemos un potencial adicional de valorización más acotado y una mayor probabilidad de consolidación en el corto plazo”.
Sin embargo, también se dijo que persisten factores que podrían extender el buen desempeño. Particularmente, “el último trimestre del año ha sido históricamente favorable para el Colcap, mientras que los programas de recompra de acciones continúan representando una fuente relevante de demanda”, aunque también reconocen que el balance entre retorno esperado y riesgo luce ahora menos atractivo.
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Estas son las acciones recomendadas en la Bolsa de Colombia
El portafolio de Top Picks de Cibest Capital para octubre no presentó cambios en sus componentes y solamente se hizo un ajuste en las ponderaciones: por ejemplo, bajó la participación de Grupo Éxito de 15 % a 10 % y aumentó la de preferencial de Davivienda Group de 15 % a 20 %.
De esta manera, el portafolio recomendado continúa conformado por preferencial Grupo Sura, Grupo Éxito, Banco de Bogotá, preferencial Davivienda Group y preferencial Grupo Argos.
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