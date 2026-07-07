Juan Francisco Sierra es el nuevo CEO de Allianz Colombia; acelerará el crecimiento sostenible

Allianz Colombia, la aseguradora más antigua del país dio a conocer que Juan Francisco será su nuevo CEO de la compañía, cargo que ocupará a partir del primero de agosto en reemplazo de David Colmenares Spence, quien ha decidido emprender nuevos proyectos profesionales fuera del Grupo Allianz.
Juan Francisco es egresado de la Universidad Externado de Colombia, tiene una maestría en Finanzas de la Escuela de Negocios de Grenoble y cuenta con un programa ejecutivo en Gestión, Innovación y Tecnología del MIT.
Se vinculó al Grupo Allianz en 2010 en roles financieros en Múnich y regresó a Colombia en 2013, ocupando los cargos de director de Riesgos y director de Gestión de Planeación y Gestión de Capital.
Desde 2019 se desempeña como vicepresidente Financiero (CFO) de Allianz Colombia.
La firma explicó que Juan Francisco liderará la siguiente etapa de la compañía, enfocada en acelerar el crecimiento sostenible y fortalecer la escalabilidad y resiliencia del negocio con el fin de seguir ampliando el acceso de más personas y empresas en el país a soluciones de protección, ahorro e inversión.
Al anunciarse su nombramiento, Juan Francisco Sierra afirmó que: “Es un honor asumir el liderazgo de Allianz Colombia en un momento tan importante para la compañía. Continuaremos fortaleciendo una organización sólida, innovadora y cercana a nuestros clientes, impulsando un crecimiento sostenible que nos permita seguir construyendo una sociedad más segura, resiliente y protegida”.
Así será el relevo en Allianz
La aseguradora también indicó que David Colmenares Spence cierra un ciclo tras liderar la transformación de Allianz Colombia y Allianz Commercial Latam.
Se reconocieron sus más de 25 años de trayectoria internacional en la industria aseguradora y un profundo conocimiento del mercado colombiano y latinoamericano.
Durante su gestión encabezó una la transformación cultural y de negocio que “consolidó a la compañía como un referente del mercado en ramos estratégicos” como autos, salud, hogar, aviación, transporte, navegación y casco, agro y vida grupo, entre otros, “reflejando la solidez y diversificación de la operación en Colombia”, destaca un comunicado.
En 2023, Colmenares Spence fue designado además como managing director de Allianz Commercial para Latinoamérica, con un modelo integrado y especializado para empresas medianas y grandes, así como para líneas corporativas estratégicas en Argentina, Brasil, Colombia, México y otros mercados de la región.
A partir del primero de agosto, esta responsabilidad será asumida por Gerardo Pardo, actual CEO de Allianz Argentina, quien ejercerá adicionalmente el cargo de managing director de Allianz Commercial para Latinoamérica.
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