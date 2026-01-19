La Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República actualizó las perspectivas de los analistas en torno al panorama económico del país para los próximos meses. Con relación al sondeo realizado en diciembre de 2025, los pronósticos son menos optimistas.
De acuerdo con el reporte, las expectativas sugieren que la inflación cerraría el 2026 en 6,37 %. Esto representa un aumento de casi 1,7 puntos porcentuales (p.p.) frente a la última proyección, que ubicaba el dato en 4,59 %.
Además, las nuevas estimaciones señalan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2027 podría llegar al 4,70 %. Un dato que no solo está por encima del rango meta del BanRep (3 %), sino que se ubica casi 1 p.p. por arriba de lo que se esperaba hace un mes, cuando se apuntaba a que el indicador llegara a 3,8 %.
En el caso de la inflación sin alimentos, se apunta a que el IPC en 2026 llegue a 6,61 % y a 4,95 % en 2027.
¿Cuánto crecería la economía?
En contraste, las expectativas en torno al desempeño de la economía se desaceleraron. La media de los analistas consultados prevé que la economía colombiana crezca 2,80 % en 2026, un ligero retroceso en comparación con los resultados de la encuesta anterior (2,86 %).
Para el año siguiente, se estima que durante el primer trimestre el rumbo se mantenga al alza, llegando al 2,90 %.
Tasa de cambio y tasa de intervención
Por su parte, las perspectivas asociadas con el comportamiento del dólar se ajustaron a la baja. Los encuestados proyectan que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) despida el 2026 en un rango entre $3.800 y $3.850, lo que se traduce en una mejora con relación a diciembre de 2025, cuando se esperaba que esta llegara a los $3.966.
Los pronósticos de los analistas van en línea con la tendencia adoptada por el billete verde en el arranque del año, la cual ha mantenido su valor por debajo del nivel de los $3.700. El mercado apunta a que este valor aumente ligeramente de manera gradual.
Para 2027, el panorama no es diferente, pues la media de las personas consultadas prevé que esta divisa alcance los $3.893.
Del lado de la tasa de intervención del BanRep, las expectativas están puestas en que el indicador comience a escalar. Para diciembre de 2026, el mercado prevé que los tipos de interés se ubiquen en 11,13 %, un cambio de casi 2,0 p.p respecto a la encuesta del mismo mes de 2025 (9,25 %).
Cabe recordar que la junta directiva del Emisor ha optado por mantener la cautela en los últimos meses para evitar generar presiones ante la actual situación económica. Esto ha llevado a que la tasa se mantenga sin cambios.
No obstante, cada vez hay más posibilidades de que el banco central incremente los tipos, tal y como lo muestran las actualizaciones de los analistas económicos.
