ANLA otorga licencia ambiental al proyecto LASolar en Huila

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto LASolar, una iniciativa que se desarrollará en Huila y que avanzó bajo el marco del Decreto 1033 de 2025, normativa diseñada para incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables en Colombia. El proyecto contempla 19,9 megavatios y una línea de conexión de 34,5 kilovoltios.
Según la entidad, el decreto busca optimizar los procesos de solicitud y evaluación ambiental para proyectos de capacidad intermedia, es decir, aquellos con una capacidad instalada de entre 10 megavatios y 100 megavatios.
La directora de la ANLA y ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, señaló que esta decisión representa un paso importante para la consolidación de proyectos de energías renovables en Colombia.
“Esta noticia es la materialización del legado que dejamos con LASolar y LAEólica, dos decretos que facilitan la inserción de energías limpias a nuestra matriz energética”, indicó.
De acuerdo con la ANLA, la licencia autoriza la instalación de más de 39.000 módulos fotovoltaicos o de energía solar, 92 postes, una nueva línea de transmisión de más de 5.480 metros y el uso de aproximadamente 733 metros de líneas de media tensión pertenecientes a ElectroHuila, infraestructura que permitirá transportar la energía producida por el parque solar. La entidad destacó que el trámite inició formalmente el 30 de marzo de 2026 y que la evaluación ambiental se desarrolló en un plazo de 30 días hábiles.
Durante el proceso, entre el 6 y el 9 de abril de 2026, funcionarios de la autoridad realizaron visitas al área de influencia del proyecto y sostuvieron reuniones con representantes de la Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), la Personería de Neiva, autoridades municipales, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, comunidades indígenas y administradores de conjuntos residenciales.
La ANLA también informó que desde la entrada en vigor del Decreto 1033, el 30 de septiembre de 2025, y hasta junio de 2026, ha recibido 33 solicitudes para la evaluación de criterios de inclusión dentro de este esquema regulatorio. De ellas, 13 fueron consideradas viables.
Finalmente, señaló que este instrumento busca ofrecer reglas más claras para el desarrollo de proyectos renovables, promover una planificación temprana y contribuir a la ejecución de iniciativas energéticas sostenibles en el largo plazo.
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