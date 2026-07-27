Noticias Bancarias Nombramientos Noticias económicas importantes

Antonio Gutiérrez asume la Vicepresidencia Comercial Corporativa de Davivienda

Se ha desempeñado en el sector bancario nacional e internacional durante más 20 años.

Por: -
Antonio Gutiérrez asume la Vicepresidencia Comercial Corporativa de Davivienda
Antonio Gutiérrez asume la Vicepresidencia Comercial Corporativa de Davivienda. Foto: tomada de Davivienda

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Banco Davivienda informó al mercado este 27 de julio que designó a Antonio Gutiérrez como su vicepresidente Comercial Corporativo.

Además de eso, autorizó su posesión como suplente del presidente del banco.

Destacado: LarrainVial ve potencial de valorización en acciones de Grupo Cibest y Davivienda Group; es neutral con Grupo Aval

Gutiérrez es graduado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) y cuenta con un máster en Asesoramiento y Planificación Financiera de la misma.

Sobre su trayectoria profesional, se ha desempeñado en el sector bancario nacional e internacional durante más 20 años. Entre las compañías se encuentra Deutsche Bank, Ibercaja, CatalunyaCaixa, Citi y Scotiabank.

En el mercado colombiano, específicamente, el nuevo vicepresidente Comercial Corporativo ha trabajado ya por más de 12 años, 10 de los cuales han sido en Scotiabank.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Davivienda
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar