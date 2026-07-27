Antonio Gutiérrez asume la Vicepresidencia Comercial Corporativa de Davivienda

Banco Davivienda informó al mercado este 27 de julio que designó a Antonio Gutiérrez como su vicepresidente Comercial Corporativo.
Además de eso, autorizó su posesión como suplente del presidente del banco.
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Gutiérrez es graduado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) y cuenta con un máster en Asesoramiento y Planificación Financiera de la misma.
Sobre su trayectoria profesional, se ha desempeñado en el sector bancario nacional e internacional durante más 20 años. Entre las compañías se encuentra Deutsche Bank, Ibercaja, CatalunyaCaixa, Citi y Scotiabank.
En el mercado colombiano, específicamente, el nuevo vicepresidente Comercial Corporativo ha trabajado ya por más de 12 años, 10 de los cuales han sido en Scotiabank.