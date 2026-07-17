El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó a consolidar el respaldo de organismos multilaterales e instituciones estadounidenses para enfrentar uno de los principales desafíos que recibirá el próximo 7 de agosto: el deterioro de las finanzas públicas.
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Durante una agenda de alto nivel en Washington, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó este viernes 17 de julio que la nueva administración recibirá asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para fortalecer el diagnóstico de las cuentas fiscales y diseñar una estrategia de ajuste que permita recuperar la estabilidad macroeconómica.
Al mismo tiempo, el equipo económico adelanta conversaciones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para estructurar un paquete de financiamiento que combine préstamos para inversión, garantías crediticias y respaldo al programa de consolidación fiscal que impulsará el nuevo Gobierno.
En entrevista concedida durante su visita a Washington, Restrepo explicó que el acompañamiento técnico del FMI y del Tesoro estadounidense permitirá fortalecer el diseño de las medidas económicas que implementará la administración de De la Espriella.
«La asistencia técnica nos permitirá perfeccionar la propuesta de ajuste fiscal y la agenda de crecimiento económico. Es un instrumento valioso para Colombia en este momento y vamos a explorarlo en detalle», afirmó el vicepresidente electo.
Según Restrepo, el objetivo es construir una hoja de ruta basada en evidencia técnica que permita recuperar la confianza de los inversionistas y estabilizar las finanzas públicas en un contexto de creciente presión sobre el déficit fiscal.
Banco Mundial, BID y CAF estudian mecanismos de financiamiento
Además del componente técnico, el Gobierno entrante busca asegurar nuevas fuentes de financiamiento en condiciones más favorables.
Las conversaciones incluyen al Banco Mundial, el BID y la CAF, con quienes se estudia un esquema que combine créditos para inversión, garantías sobre emisiones de deuda y apoyo al programa de ajuste fiscal que pondrá en marcha la nueva administración.
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La estrategia busca reducir el costo de financiamiento del país en los mercados internacionales y ampliar el acceso a recursos multilaterales en un momento en el que Colombia enfrenta mayores necesidades fiscales.
Durante los últimos días, José Manuel Restrepo encabezó una gira de trabajo por Estados Unidos acompañado por el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el futuro ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.
La agenda incluyó reuniones con directivos del Grupo Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), con el propósito de comenzar a estructurar mecanismos de cooperación financiera para el periodo 2026-2030.
El equipo del nuevo Gobierno también sostuvo encuentros con funcionarios del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantes del sector privado estadounidense.
El objetivo de estas reuniones fue fortalecer la relación económica bilateral, atraer nuevas inversiones y abrir espacios de cooperación para apoyar la recuperación económica del país.
El FMI acompañará al Gobierno De la Espriella en el diagnóstico de las finanzas públicas
Uno de los principales resultados de la gira fue el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para iniciar una agenda de asistencia técnica enfocada en revisar el estado real de las finanzas públicas colombianas.
Restrepo sostuvo reuniones con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, y con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, con quienes acordó trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del diagnóstico fiscal, la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el restablecimiento de la confianza de inversionistas y mercados.
A través de su cuenta de X, el vicepresidente electo calificó el encuentro como «un paso importante para recuperar la confianza en Colombia» y aseguró que la administración de De la Espriella trabajará con el organismo multilateral para adoptar decisiones basadas en evidencia, transparencia y rigor técnico.
«El Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella tiene una convicción clara: no se puede construir el futuro sobre la incertidumbre. Por eso trabajaremos de la mano del FMI para fortalecer el diagnóstico de las finanzas públicas, recuperar la estabilidad macroeconómica y devolverle a Colombia la confianza de los inversionistas, los mercados y los ciudadanos», afirmó.
La búsqueda de apoyo internacional coincide con un escenario de alta presión sobre las finanzas públicas.
La nueva administración asumirá el Gobierno con un déficit fiscal superior al 6 % del producto interno bruto (PIB) y con una situación que, según Restrepo, podría ser más compleja de lo que reflejan actualmente las cifras oficiales.
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El vicepresidente electo señaló que aún es prematuro establecer el tamaño del ajuste fiscal que deberá implementar el nuevo Gobierno o determinar las necesidades definitivas de financiamiento. Sin embargo, anticipó que recuperar un superávit fiscal primario será uno de los objetivos centrales para estabilizar la deuda pública y fortalecer la credibilidad del país frente a los mercados internacionales.