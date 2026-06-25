Organización Ardila Lülle adquirió a Vector Foods, empresa paisa dueña de las papas MonteRojo

Nutrium, una empresa de la Organización Ardila Lülle (OAL), uno de los principales conglomerados de Colombia con una fuerte apuesta en bebidas y alimentos, sigue consolidando su oferta con nuevos productos.
Ahora busca ganar presencia en el mercado de snacks saludables con la adquisición de una de las compañías que más notoriedad ha ganado en el mercado en los últimos años.
Se trata de Vector Foods, empresa antioqueña dueña de las marcas MonteRojo y UAU. En particular, las papas MonteRojo han ganado notoriedad en el mercado por su calidad premium y diversidad de sabores
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la integración entre Nutrium y Vector Foods fue radicada el 7 de mayo de 2026 y tramitada como una integración horizontal en el mercado de fabricación, producción, distribución y comercialización de snacks.
El procedimiento concluyó el 9 de junio mediante el mecanismo de notificación.
Esta marca de papas creada en el año 2017 logró llegar a más de 15 países en 2025 con ventas que superan los $60.000 millones, según declaraciones de José Ricardo Betancur, CEO de la compañía.
“MonteRojo nace de la audaz iniciativa de cuatro recién graduados sin ahorros ni experiencia previa, pero con una gran pasión por la innovación”, dice el sitio web de la compañía, en el cual ya se anuncia que las dos marcas (junto con UAU) pertenecen a Nutrium S.A.
Nutrium fortalece su negocio de snacks
Esta empresa tiene en su catálogo varias marcas relevantes entre los consumidores. Está especializada en la producción y distribución a nivel nacional e internacional de café, salsas, snacks, atún, avena, salchichas enlatadas, compotas, bocadillos y pulpas de fruta.
De acuerdo con la información de su perfil de LinkedIn, hace parte del Grupo LUX (de la Organización Ardila Lülle), y cuenta con plantas de producción en Itagui, Tuluá y Bogotá, “consolidándonos como una gran familia que supera los 1.000 integrantes”.
Sus marcas han consolidado presencia en todo el territorio colombiano como en más de 20 países.
Entre ellas se encuentran nombres poderosos como Tostao, Bary, Nature Baby, HATSU Foods, Doña Guayaba, Pompeya, y las pulpas de fruta Nutrium.
Con esta operación, Nutrium fortalece su presencia en el mercado de snacks con la incorporación de las marcas desarrolladas por Vector Foods, entre ellas MonteRojo y UAU, además de líneas de platanitos, crispetas, nachos y chicharrones.