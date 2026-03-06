Arranca la Fórmula 1 2026: a qué hora y dónde ver el Gran Premio de Australia en Colombia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia en Melbourne, primera prueba del calendario oficial del campeonato mundial. La carrera se disputará en el circuito urbano de Albert Park y marcará el inicio de un año con cambios técnicos en los monoplazas, nuevos fabricantes y un calendario que incluye 24 carreras en cinco continentes.
En Colombia la clasificación del Gran Premio de Australia se disputará en la madrugada del sábado 7 de marzo (12:00 a. m.), mientras que la carrera comenzará el mismo sábado a las 11:00 p. m.. Estos horarios se deben a la diferencia horaria, por lo que la actividad del fin de semana se sigue en la noche colombiana. La transmisión del evento estará disponible en ESPN y en la plataforma de streaming Disney+ a través de su plan Premium, que tienen los derechos de la Fórmula 1 para Latinoamérica.
El inicio del campeonato llega después de las pruebas de pretemporada realizadas en Barcelona y Bahréin, donde los equipos probaron por primera vez los monoplazas desarrollados bajo el nuevo reglamento técnico. Estas sesiones dejaron indicios sobre el rendimiento de varias escuderías, aunque la primera referencia competitiva real llegará cuando se apague el semáforo en Melbourne.
El Gran Premio de Australia suele marcar el punto de partida del campeonato desde 1990 y se mantiene como una de las carreras más seguidas del calendario. El campeonato tiene presencia en 21 países y alcanza audiencias acumuladas de más de 1.500 millones de espectadores por temporada entre televisión y plataformas digitales.
Así es el circuito en Melbourne, donde inicia la temporada 2026
El circuito de Albert Park, ubicado en Melbourne, albergará una carrera de 58 vueltas sobre un trazado de aproximadamente 5,2 kilómetros. La pista combina rectas rápidas con curvas de media velocidad y se caracteriza por tener un asfalto liso, ya que gran parte del circuito utiliza vías públicas que normalmente están abiertas al tráfico.
Una curiosidad de Albert Park es que no es un autódromo permanente. Cada año el circuito se arma sobre calles que rodean el lago del parque del mismo nombre. Esto influye en el comportamiento de los neumáticos: el desgaste suele ser bajo y la degradación depende más del uso que del calor generado durante las vueltas.
En comparación con circuitos como Bahréin o Barcelona, donde el asfalto es más abrasivo, Australia suele ofrecer estrategias con menos paradas en pits. En la edición de 2025, por ejemplo, varios pilotos completaron la carrera con solo una detención para cambio de neumáticos.
Nueva era técnica y debut de Cadillac en la parrilla de 2026
La temporada 2026 tendrá un nuevo ciclo reglamentario en la Fórmula 1. Los carros incorporan cambios en aerodinámica y en las unidades de potencia híbridas, con mayor protagonismo de la energía eléctrica dentro del rendimiento total del motor.
Entre las modificaciones más relevantes está la reducción del peso de los monoplazas, ajustes en el sistema aerodinámico y motores que funcionarán con combustibles 100 % sostenibles, parte del objetivo del campeonato de reducir su impacto ambiental en la próxima década, según la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
La parrilla también crece. El campeonato pasa a 22 pilotos tras la entrada de Cadillac, equipo respaldado por General Motors que debuta en la categoría con una alineación compuesta por Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
El resto de escuderías llega con escenarios diferentes. McLaren defiende el título de constructores obtenido en 2025, mientras que Mercedes y Ferrari aparecen entre los equipos que mostraron mayor rendimiento en los ensayos previos al campeonato. El británico Lando Norris de McLaren llega como piloto defensor del título tras consagrarse en la temporada 2025.
Red Bull inicia otra etapa con cambios en su alineación, manteniendo a Max Verstappen como líder del equipo y sumando al francés Isack Hadjar, uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección en la parrilla.
El campeonato 2026 se extenderá hasta diciembre y terminará en el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera del calendario. En total, la temporada tendrá 24 grandes premios, igualando el calendario más largo en la historia de la Fórmula 1.