La Fórmula 1 suma por primera vez en su historia un patrocinador oficial del mundo de las apuestas

La Fórmula 1 anunció un acuerdo comercial que introduce por primera vez a una casa de apuestas como socio oficial del campeonato. La compañía Betway firmó un contrato plurianual para convertirse en el primer operador de apuestas con estatus de patrocinador oficial de la categoría, un movimiento que amplía las fuentes de ingresos del negocio del automovilismo.
El acuerdo comenzará a aplicarse desde la temporada 2026 y tendrá vigencia hasta 2028. Aunque las cifras económicas no fueron reveladas públicamente, el convenio cubrirá mercados clave como Europa, Medio Oriente, África, Canadá y México. Betway forma parte del holding internacional Super Group, que también opera el casino digital Spin.
La alianza se anunció días antes del inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia en Melbourne, que marca el arranque del calendario más extenso del campeonato. En 2026 el calendario de la Fórmula 1 tendrá 24 carreras en distintos continentes y un mercado televisivo que supera los 1.500 millones de espectadores acumulados por temporada, según datos de la propia organización.
El acuerdo permitirá que los aficionados mayores de edad realicen apuestas en vivo durante las carreras sobre variables tácticas del deporte, como la aparición del coche de seguridad, el momento de las paradas en boxes o los duelos entre pilotos. Este tipo de apuestas busca aprovechar el carácter estratégico de las carreras, donde decisiones de segundos pueden cambiar el resultado.
Fórmula 1 entra al negocio de las apuestas deportivas
La llegada de Betway como socio oficial marca un cambio en la estrategia comercial de la Fórmula 1. Aunque el campeonato ya tenía acuerdos con marcas de apuestas en mercados regionales, nunca había designado a un operador como patrocinador oficial.
La plataforma utilizará datos en tiempo real para habilitar apuestas durante la carrera. Para ello contará con el respaldo tecnológico de ALT Sports Data, proveedor especializado en análisis y estadísticas deportivas que permitirá generar modelos predictivos mientras se desarrolla cada Gran Premio.
El crecimiento de este mercado es significativo. La consultora Grand View Research estima que la industria de apuestas deportivas superó los US$90.000 millones en ingresos en 2023 y podría superar los US$180.000 millones antes de 2030. Las grandes ligas deportivas han comenzado a integrarse a este negocio mediante acuerdos con operadores digitales.
Un ejemplo cercano es la NBA que firmó acuerdos con casas de apuestas en Estados Unidos tras la legalización del sector en varios estados. En el fútbol europeo, ligas como la Premier League también mantienen contratos con operadores de apuestas, aunque han enfrentado presión regulatoria para limitar su presencia en camisetas de clubes.
Estrategia comercial en un campeonato que sigue creciendo
La Fórmula 1 atraviesa una etapa de expansión comercial impulsada por nuevas audiencias y acuerdos de patrocinio. Según cifras de la organización, el campeonato generó ingresos por más de US$3.200 millones en 2025, con los derechos audiovisuales y el patrocinio como principales fuentes de negocio.
El calendario de 24 carreras también ha ampliado las oportunidades comerciales. Cada Gran Premio se convierte en una ventana de exposición para marcas y patrocinadores, con transmisiones que llegan a más de 200 territorios.
Una curiosidad del acuerdo es que las apuestas en vivo pueden centrarse en momentos específicos de la carrera. Por ejemplo, la salida del safety car, uno de los eventos más impredecibles en el automovilismo, suele alterar las estrategias de neumáticos y paradas en boxes. Esto genera escenarios en los que las probabilidades cambian en cuestión de segundos.
La alianza entre Fórmula 1 y Betway refleja una tendencia en el deporte: la integración de datos en tiempo real, entretenimiento digital y nuevas formas de monetización para las audiencias. Con este acuerdo, el campeonato incorpora un sector que ya mueve miles de millones de dólares en otras ligas y eventos deportivos internacionales.