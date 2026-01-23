Arrendatarios podrán recibir $1.050.543 para pagar el arriendo: Ayuda será por dos años

El ajuste anual en los cánones de arrendamiento se perfila como uno de los principales retos económicos para miles de hogares en Colombia. Para 2026, el incremento autorizado alcanza el 5,10 %, un porcentaje que, si bien se encuentra regulado por la normativa vigente y solo puede aplicarse cuando se cumple un año de permanencia en el inmueble, representa una presión adicional sobre el presupuesto de quienes viven en arriendo.
Frente a este panorama, las cajas de compensación familiar se consolidan como un actor clave para mitigar la carga financiera de los afiliados. A través del subsidio de arrendamiento, estas entidades ofrecen un apoyo económico dirigido a trabajadores dependientes que cumplen con los requisitos establecidos, con el objetivo de facilitar el pago del alquiler mientras avanzan en un proceso de ahorro orientado a la adquisición de vivienda propia. Este mecanismo no solo busca aliviar de manera inmediata el gasto mensual, sino también promover una transición hacia soluciones habitacionales más estables en el mediano plazo.
El auxilio puede cubrir hasta el 60 % del salario mínimo mensual legal vigente. Para 2026, esta proporción equivale a $1.050.543, un monto significativo que puede marcar la diferencia para las familias beneficiarias. No obstante, es importante precisar que el subsidio tiene un carácter temporal: la normativa establece que el apoyo puede otorgarse por un periodo máximo de hasta 24 meses, de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso y la evaluación realizada por la caja de compensación correspondiente.
¿Cómo se puede acceder al subsidio de arriendo que dan las cajas de compensación?
El acceso a este beneficio requiere cumplir un procedimiento formal. Los interesados deben ingresar a la plataforma digital de su caja de compensación y ubicar la opción destinada al subsidio de arrendamiento. Allí deberán diligenciar el formulario de solicitud y adjuntar la documentación exigida, que incluye el contrato de arrendamiento debidamente firmado y autenticado, los documentos de identidad del grupo familiar, el certificado de tradición y libertad del inmueble y los soportes que acrediten los ingresos del hogar. Una vez radicada la solicitud, la entidad realiza un análisis integral para verificar el cumplimiento de los requisitos y, posteriormente, comunica la decisión al afiliado.
Recomendado: Arrendatarios podrán ser desalojados del inmueble con rigurosa norma y procedimiento que ampara a los dueños
En caso de aprobación, el beneficiario deberá presentar los documentos definitivos para el cobro dentro del plazo establecido, momento a partir del cual comenzará a recibir el auxilio