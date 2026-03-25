Así de caro será comer en el Estadio Banorte, sede del primer partido de Colombia en el Mundial 2026

El Estadio Banorte de Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 y el escenario donde debutará la Selección Colombia en fase de grupos contra Uzbekistán el 17 de junio. A menos de tres meses del torneo, se conocieron los precios estimados de comida y bebidas que se manejarán en el recinto, tras su reapertura en el amistoso entre México y Portugal.
Las cifras divulgadas por operadores vinculados a los palcos del estadio indican que los alimentos tendrán precios entre 110 y 280 pesos mexicanos, mientras que las bebidas individuales costarán entre 80 y 190 pesos. Estos valores representan entre $23.000 y $58.000 por comida y entre $16.000 y $40.000 por bebidas.
Para los aficionados colombianos que planean viajar al Mundial, estos precios son un indicador del gasto mínimo dentro del estadio de la capital mexicana. Un combo básico de comida y bebida puede superar los $70.000, sin incluir souvenirs o transporte.
El amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo, funcionará como prueba operativa del estadio tras su remodelación. El recinto recibió una inversión cercana a 2.100 millones de pesos mexicanos (unos US$105 millones) financiada por el banco Banorte a cambio de los derechos de nombre y modernización del escenario de cara al Mundial.
Precios dentro del Estadio Banorte: referencia para los hinchas colombianos
Además de la comida y bebidas individuales, el estadio ofrecerá paquetes premium de bebidas que irán desde 1.200 hasta 6.800 pesos mexicanos, es decir, entre $250.000 y $1,4 millones según el tipo de servicio y ubicación en suites o palcos.
Este modelo de precios replica lo que ya ocurre en otros estadios de élite, donde la experiencia VIP representa una de las principales fuentes de ingresos. En el Estadio Banorte, los palcos tienen capacidad para más de 12.000 personas y cuentan con catering y servicio directo en asiento, lo que eleva el gasto promedio por espectador.
La FIFA ha confirmado que el estadio albergará cinco partidos del Mundial y será el primero en la historia en recibir tres inauguraciones de la Copa del Mundo, después de 1970 y 1986. Esta condición histórica ha elevado la demanda de remodelaciones y mejoras tecnológicas, incluyendo nuevas pantallas LED, conectividad WiFi 6 y sistemas de seguridad reforzados.
Comparación con otros estadios y una curiosidad histórica
Los precios filtrados en México son comparables con los de estadios en Estados Unidos, donde una comida básica durante la Copa América 2024 superó los US$15. En contraste, en escenarios de la liga colombiana, el gasto promedio por alimento dentro de un estadio oscila entre $15.000 y $30.000, menos de la mitad de lo que se proyecta en el Estadio Banorte.
Una curiosidad relevante para los hinchas colombianos es que, aunque el recinto fue rebautizado por patrocinio, durante el Mundial no podrá utilizar su nombre comercial y será denominado oficialmente como “Estadio Ciudad de México”, debido a las normas de la FIFA que prohíben marcas en las sedes del torneo.
Recomendado: Startup colombiana digitalizará el Estadio Azteca, sede inaugural del Mundial 2026
El partido México vs. Portugal marcará la reapertura formal del estadio y servirá para evaluar logística, seguridad, servicios y operación comercial. Para Colombia, este escenario será uno de los primeros contactos con el ambiente del Mundial 2026, por lo que los precios actuales anticipan el costo real de vivir el torneo desde las tribunas.