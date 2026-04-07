En un informe revelado a Valora Analitik, Delta Airlines presentó las tendencias globales de viaje. El reporte ‘The Connection Index’ explora las razones por las que los viajeros eligen volar y el porqué priorizan experiencias auténticas en una época en la que predomina la digitalidad.
“Viajar ha jugado durante mucho tiempo un papel en la reducción de la distancia entre los seres humanos para fomentar un sentido de pertenencia más profundo, lo cual es especialmente necesario ahora dados los desafíos de formar relaciones significativas”, menciona el documento.
De acuerdo con el estudio, el 84 % de los viajeros afirma sentir un deseo intenso de viajar y conectar con nuevos lugares y personas, independientemente de la situación mundial. Este sentimiento se manifiesta con más fuerza entre la Generación Z y los millennials.
En ese sentido, los resultados muestran que las generaciones conectadas de manera constante a internet son más propensas a sentirse atraídas por las experiencias en persona. Así lo evidencian las respuestas del 82 % de los millennials, el 81 % de la Generación Z y el 73 % de los Baby Boomers.
Destacado: IATA alerta que los impuestos en Colombia para el sector siguen siendo muy elevados y afectan el desarrollo del país
Viajar para encontrarse (y reencontrarse)
El 80 % de los viajeros encuestados también señaló que viajar les ha ayudado a conectar con gente nueva y a combatir la soledad. El resultado va en línea con el 82 % de usuarios que dicen haber conectado con alguien en el trayecto.
El informe de Delta muestra, además, que viajar no solo fortalece las relaciones existentes, sino que impulsa la creación de nuevos vínculos. En ese orden de ideas, un 37 % de los viajeros globales asegura que sus viajes han ampliado su círculo de amigos y un 38 % afirma que estos les ayudan a estar más presentes.
Ese impacto también se traslada a las conexiones de trabajo. Según el informe, los viajes de negocios tienen el poder de impulsar proyectos y vínculos entre compañeros. Eso se hace visible en el 32 % de usuarios que señalan que este tipo de trayectos han contribuido al fortalecimiento de la confianza en los equipos laborales.
En esa misma línea, la investigación sugiere que los viajeros a menudo regresan a casa con mayor claridad sobre las vidas que quieren construir, desde las metas profesionales hasta donde viven y las relaciones que priorizan.
Destacado: Lifemiles cumple 15 años y apuesta por simplificar el uso de millas
Perspectivas por región
En el caso de Brasil, el reporte señala que esa percepción está ligada a las relaciones y las experiencias compartidas.
“Los viajeros brasileños dan gran importancia al fortalecimiento de los vínculos con amigos, familiares y parejas románticas a través de los viajes. Viajar se asocia con la alegría y la conexión emocional”, menciona el informe.
Dichas perspectivas son compartidas por los viajeros mexicanos, quienes ven esta actividad como una forma de celebración y felicidad compartida.
“Los mexicanos destacan constantemente los viajes como una manera de fortalecer los lazos familiares y pasar tiempo significativo con sus seres queridos. Los viajes a menudo se ven como experiencias compartidas que acercan a la familia y a los amigos, además de fomentar el descubrimiento cultural”, destaca.