Así fue la pelea en el Gobierno por intención de Petro de repatriar billones del ahorro pensional

La propuesta del Gobierno Nacional de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior resultó ser un detonante que puso en evidencia las diferencias en el Ejecutivo.
Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), reveló a través de sus redes sociales y diversas entrevistas cómo se gestó un proyecto de decreto que calificó como «fatal» e «irresponsable» para el ahorro de los colombianos.
La intención del presidente, Gustavo Petro, de eliminar el decreto que posibilita a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invertir parte del ahorro pensional de los colombianos fuera del país se hizo pública en un Consejo de ministros a mediados de julio de 2025.
Según relató Higuera, el trámite comenzó en octubre, cuando recibió una llamada del ministro de Hacienda, Germán Ávila. En dicha comunicación, el jefe de la cartera le manifestó que, por instrucción presidencial, debía redactarse un decreto para traer al país $125 billones de los portafolios de alto riesgo y riesgo moderado en un plazo de apenas seis meses.
En entrevista con La FM, Higuera contó que advirtió de inmediato que tal volumen de recursos era «prácticamente imposible» de movilizar en ese tiempo, dado que están invertidos en productos de mediano y largo plazo que no son de fácil liquidez. También dijo en su momento que liquidar estos activos de forma abrupta generaría penalizaciones económicas que afectarían directamente el capital de los 19 millones de afiliados.
El punto máximo de tensión ocurrió el 20 de octubre de 2025, durante un consejo directivo de la URF. Higuera contó que su equipo técnico leyó un documento detallando los riesgos macroeconómicos e inconveniencias para el mercado de valores.
Ante la insistencia del viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pasos, sobre si la propuesta incluía lo pedido por el ministro de Hacienda ($125 billones en seis meses), Higuera respondió que la propuesta contenía lo que la URF consideraba «posible y técnico». Como la entonces directora de la URF no quiso ceder al criterio político sobre el técnico, el viceministro levantó la sesión, lo que motivó la decisión de la funcionaria de renunciar.
Un debate que derivó en renuncia
Aunque su carta de renuncia estaba lista desde el 21 de octubre, Higuera la entregó el 3 de diciembre tras ser citada por el ministro Ávila por no cumplir con la instrucción impartida.
En sus publicaciones en X del 31 de diciembre, Higuera fue enfática: «Ser presidente no es ser omnipotente», criticando que en el Gobierno se le dijera que «las órdenes del presidente se cumplen» sin espacio para el disenso técnico.
En sus mensajes de redes sociales, Higuera también cuestionó el anuncio del ministro Ávila de finales de diciembre, cuando la cifra de repatriación subió a $250 billones. Según señaló en diferentes medios, esta cifra representa la mitad de los recursos administrados por las AFP y traería consecuencias graves, como una apreciación artificial de la tasa de cambio.
El intercambio de mensajes con Petro
El intercambio de mensajes en X entre el 1 y 2 de enero de 2026 marcó un giro en la narrativa oficial. Higuera le pidió directamente al presidente Petro que escuchara a los técnicos, señalando que la diversificación protege el capital.
El mandatario terminó dándole la razón a la exfuncionaria en un punto clave: la repatriación no puede ser «de un solo golpe», sino gradual.
En varias entrevistas, Higuera llegó a preguntarse si el presidente realmente conocía el detalle de los «seis meses» propuesto por el Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera, sugiriendo que el mandatario podría estar desinformado por sus asesores.
Al final, tras las advertencias de Higuera, Petro abrió la puerta a reuniones con las administradoras de fondos de pensiones (AFP) para determinar fases de entrada del ahorro, reconociendo la importancia de la liquidez en una publicación en X.
Al respecto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, dijo: “No hemos sido contactados por el presidente ni por el ministro de Hacienda. Estamos atentos para presentar nuestro análisis técnico sobre estos temas importantes para los trabajadores colombianos y para el sector”.
