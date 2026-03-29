Una gran cabalgata con caballitos de palo, una enorme taza de café y un pequeño auto con más de 30 personas a bordo… No, no es ciencia ficción ni parte de un cuento; son algunos de los récords mundiales que Colombia ha logrado a lo largo de su historia.
Estas hazañas han sido reconocidas por los Guinness World Records, la máxima autoridad en la verificación de logros superlativos, una entidad que, más allá de otorgar títulos, recuerda que los límites están hechos para superarse.
Y es que alcanzar uno de estos reconocimientos no es casualidad. Detrás hay un proceso que determina cómo se mide, qué se exige y bajo qué condiciones puede validarse. Pero, ¿cómo se llega a ese punto?
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Todo comenzó en una fiesta
Los Guinness World Records nacieron en la década de 1950 de la mano de Sir Hugh Beaver, entonces director general de la cervecería Guinness. La idea surgió tras escuchar en una fiesta a dos asistentes discutir sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa.
Ante la falta de una fuente que resolviera este tipo de dudas, decidió crear un libro que recopilara datos y cifras de distintos temas. ¿El objetivo? Zanjar las discusiones que, entre tragos, salían a relucir en bares y reuniones.
El Libro Guinness de los récords se convirtió en una de las publicaciones más vendidas de la historia y, con el tiempo, dio paso a actualizaciones anuales con nueva información. Hoy es la referencia internacional para validar marcas, con jueces oficiales en todo el mundo, y abarca logros humanos, naturales, deportivos, científicos y de cultura pop.
Alcanzar un récord
Natalia Ramirez, adjudicadora oficial de Guinness World Records, explicó que todo proceso inicia desde que se presenta la solicitud. En la página web oficial de la organización se pueden explorar los récords existentes, así como conocer el reglamento y los parámetros para su titulación.
Para verificar el logro, la entidad exige cierta cantidad de evidencia, que varía dependiendo de la marca que quiera intentar. Para ello, el aspirante tendrá acceso a un documento conocido como ‘Guía de su evidencia’, en el que se establecen los lineamientos generales y la entrega del material.
Aquí es importante señalar que cada récord cuenta con un reglamento que también es necesario cumplir para poder obtener el título.
Para realizar el intento oficial, la web del Guinness World Records señala que se debe decidir una fecha, hora y lugar, contar con el equipamiento necesario y verificar la presencia de testigos. Una vez esté seguro de la evidencia proporcionada, esta se debe cargar al sistema y esperar el resultado.
Ahora bien, los títulos no se limitan a los ya existentes. También se pueden crear.
“Uno de nuestros propósitos es validar la inspiración y la pasión detrás de una idea. Cuando alguien propone un concepto que no existe en nuestra base de datos, trabajamos de la mano para construir un título que sea estandarizable, medible y que tenga un único superlativo. En ese sentido, acompañamos a las personas en ese proceso de definición y, una vez cumple con los criterios, se crea un nuevo título dentro de nuestra base de datos”, destacó Ramírez.
Un dato a tener en consideración es que ser el primero en sugerir un nuevo récord no lo clasifica para la aprobación inmediata. A eso se suma que hay ciertos límites, principalmente relacionados con la seguridad, la solvencia y la salud de las personas.
“Contamos con una lista de récords que no seguimos por razones de seguridad. Sin embargo, todo lo que no esté dentro de esas restricciones es potencialmente permitido. En ese sentido, el límite es la imaginación”, añadió la adjudicadora.
Es importante aclarar, además, que obtener un título no se traduce en una compensación monetaria. Eso va ligado a que la organización tampoco cubre ningún gasto, ofrece patrocinio o proporciona equipo para la realización de ningún intento oficial.
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¿Quién obtiene el título, lo conserva?
Uno de los principios de los Guinness World Records es que las marcas están hechas para superarse. Por eso, si alguien establece un récord hoy, otra persona puede intentar batirlo incluso al día siguiente.
“Esto incrementa el nivel de participación y responde a uno de nuestros principios: que los títulos sean superables. Hay casos, como el altar del Día de los Muertos en México, donde los récords se superan entre sí en periodos muy cortos”, señaló Ramírez.
De manera que, una vez se reconoce a una persona o equipo como titular de un récord Guinness, recibe un certificado y mantiene ese reconocimiento durante el tiempo que su marca permanezca vigente. La duración puede variar dependiendo de factores como el nivel de complejidad, la logística o incluso el número de recursos requeridos.
Para hacerse una idea, algunos de los títulos de récord que se superan de manera más frecuente incluyen ‘La maratón de DJ más larga’ y ‘El objeto más pesado levantado con pegamento’. Otra marca que se rompe de manera constante es la de ‘La persona más vieja del mundo’.
Récords en Colombia
Según explicó Ramírez, la entidad cuenta con una base de datos que registra los títulos tanto por nacionalidad como por lugar de ejecución. Colombia actualmente alcanza 58 títulos, ya sea por nacionales colombianos o por registros obtenidos en el país.
En la lista se incluyen algunos como la carrera de bicicletas de escaleras cuesta abajo más larga del mundo (2019), 86 horas contando chistes (2014), el tiempo más corto en resolver tres cubos Rubik haciendo malabares (2022) y, uno de los más recientes, el dominó más grande del mundo hecho con cajas de cereal.
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