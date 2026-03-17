Así se podrán ver todos los partidos del Mundial sin pagar: La FIFA confirmó las opciones

La FIFA oficializó un acuerdo con YouTube para convertir a la plataforma de video en el socio preferente del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Esta alianza permitirá que los 48 equipos nacionales que participarán en el certamen tengan una exposición digital sin precedentes, superando los modelos de distribución de Qatar 2022.
Por primera vez en la historia de la competición, los canales con derechos audiovisuales podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada uno de los 104 partidos a través de YouTube, una medida diseñada para captar audiencias jóvenes y derivar tráfico a las transmisiones oficiales.
El acuerdo establece que los operadores de televisión que poseen los derechos del torneo podrán utilizar sus canales oficiales en la plataforma para publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas detrás de cámaras y contenido a la carta. Además de los fragmentos iniciales de cada partido, la FIFA autorizó que una selección de partidos sea transmitida de forma íntegra y gratuita en determinadas regiones geográficas, dependiendo de los acuerdos locales de cada país.
La estrategia digital se complementa con la liberación de material del archivo histórico de la FIFA. Los usuarios tendrán acceso a partidos completos de ediciones anteriores y momentos emblemáticos remasterizados para generar expectativa antes del pitazo inicial en el Estadio Azteca. Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, confirmó que el objetivo es adaptar el torneo al «cambiante panorama mediático», donde el consumo de video digital ha desplazado a la televisión tradicional en segmentos clave de la población.
Esta alianza se suma a la ya anunciada con TikTok en enero pasado, consolidando al Mundial 2026 como el evento deportivo con mayor distribución en redes sociales de la historia.
Impacto en la monetización y nuevos formatos digitales
La integración de YouTube en el ecosistema del Mundial 2026 responde a la necesidad de la FIFA de diversificar sus canales de monetización. Al permitir que creadores de contenido de todo el mundo tengan un acceso especial al torneo, la organización busca generar historias con trasfondo humano y análisis tácticos que la transmisión estándar no suele cubrir.
Justin Connolly, vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, señaló que la plataforma busca ofrecer una experiencia interactiva que atraiga a una nueva generación de seguidores que no necesariamente consumen los 90 minutos de un partido por canales convencionales.
Un dato relevante es la comparación con la audiencia de ediciones previas. Mientras que la final de Qatar 2022 alcanzó una audiencia global de 1.500 millones de espectadores, la FIFA estima que con la apertura a plataformas como YouTube y la expansión a 48 selecciones, el alcance total del Mundial 2026 podría superar los 5.000 millones de personas.
Además, la estrategia de liberar los primeros diez minutos de cada partido funciona como un «gancho» comercial para incentivar las suscripciones a los operadores de pago y aumentar el tiempo de permanencia en las aplicaciones oficiales de los titulares de derechos.
Algunas novedades: el archivo histórico del fútbol mundial
Una de las grandes novedades de este acuerdo es el papel del Archivo Digital de la FIFA. A diferencia de años anteriores, donde el acceso a partidos históricos estaba restringido o fragmentado, YouTube servirá como la biblioteca principal para revivir encuentros emblemáticos.
Como curiosidad, se espera que el volumen de datos generados por las transmisiones y los contenidos de los creadores en 2026 sea diez veces mayor al producido en Rusia 2018, debido a la resolución 4K y la proliferación de formatos cortos como los Shorts, que han demostrado tener una tasa de retención superior en eventos deportivos en vivo.
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Finalmente, la colaboración incluye una estructura de «acceso sin precedentes» para influencers digitales, quienes podrán documentar desde los entrenamientos hasta el ambiente en las ciudades sede. Con 16 ciudades anfitrionas repartidas en tres países, la logística de contenido será la más compleja jamás ejecutada.