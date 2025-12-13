Así puede abrir una cuenta de ahorro en dólares en Colombia, de manera digital y sin monto mínimo

Tras concluir el proceso de transformación de Davivienda Holding (con las operaciones de Scotiabak) en Colombia, Panamá y Costa Rica, el banco Davivienda continúa ampliando su portafolio.
El banco acaba de anunciar la apertura su cuenta de ahorros en dólares, producto administrado por Davivienda (Panamá) S.A. disponible para los colombianos a través de la App Davivienda Colombia.
Este nuevo producto se puede abrir de manera digital, en menos de cinco minutos, no tiene montos mínimos ni cuota de manejo. Tampoco requiere trámites adicionales.
Según resaltó el banco, en comparación con otras opciones de fintech que ofrecen dólares respaldados por criptomonedas (Stablecoins), esta cuenta garantiza la tenencia de dólares reales.
Otros beneficios de la cuenta en dólares de Davivienda
El banco indicó que la cuenta ofrece transferencias gratis entre productos de Davivienda Colombia y de Davivienda Panamá, además de la opción de solicitar una Tarjeta Débito con un cobro anual de US$25 + 7 % ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) para hacer compras físicas y electrónicas.
Además, los clientes podrán ahorrar hasta US$5.000 en su cuenta de ahorros en dólares y realizar transacciones de hasta US$5.000 al mes.
El desempeño reportado por esta cuenta es favorable: En solo un año, Davivienda Panamá ha captado más de US$3,6 millones con este producto y proyecta llegar próximamente a US$4,4 millones.