Davivienda lanzó alternativa de inversión en inteligencia artificial que protege el capital: así funciona

Davivienda anunció la incorporación de la inteligencia artificial en su portafolio de productos, a través de una alternativa de inversión cerrada, diseñada para proteger el capital de los usuarios y aprovechar las oportunidades de crecimiento en el ecosistema de esta tecnología.
El nuevo producto de inversión «Impulso IA Capital Protegido» es una alternativa cerrada de inversión que busca obtener una rentabilidad basada en el desempeño de un grupo selecto de compañías líderes en el ecosistema de la inteligencia artificial, protegiendo al mismo tiempo el capital inicial de los inversionistas.
«Impulso IA Capital Protegido» está disponible a través del Fondo de Inversión Colectiva Impulso IA, administrado por Davivienda Corredores, y del portafolio Impulso IA con capital protegido del Fondo Voluntario de Pensión, administrado por Fiduciaria Davivienda.
¿Cómo funciona esta opción para inivertir?
De acuerdo con lo informado por Davivienda, este producto de inversión tiene una duración de dos años y está diseñado para obtener una rentabilidad positiva, la cual dependerá del desempeño del precio de las acciones de las compañías seleccionadas, y proteger el capital siempre y cuando no se materialicen los riesgos indicados en los prospectos respectivos.
El grupo de compañías que forman parte de este ecosistema de inteligencia artificial incluye a líderes en la industria, como NVIDIA, Google, Amazon, Microsoft, Meta, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ASML, Broadcom, Salesforce y Oracle.
Características del producto:
- Tipo de producto: Alternativa cerrada
- Perfiles de riesgo: Moderado y arriesgado
- Duración de la inversión: Dos años
- Monto mínimo de inversión: $10 millones»
