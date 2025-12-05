Davivienda oficializó los nombres de las antiguas operaciones de Scotiabank en Centroamérica: hay nuevos líderes

Como parte de la consolidación de Davivienda Group, el holding que agrupará los negocios de Davivienda y Scotiabank, el proceso avanzó en Panamá y Costa Rica, los otros países que hicieron parte de este negocio.
En este sentido, ya fueron anunciados los nombres con los que funcionará lo que era Scotiabank en estos dos países, además de los ejecutivos que estarán al frente de estas operaciones y los nuevos servicios que se ofrecerá a los clientes.
En días previos, Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, ya había explicado que en Costa Rica los dos bancos seguirán operando en paralelo durante un tiempo, mientras que en Panamá se unificarían las entidades bajo la marca de Davivienda.
En este mismo sentido, esta semana se oficializaron las marcas que estarán vigentes recién ejecutada la integración.
Scotiabank será Banco Davivienda en Panamá
En una conferencia de prensa se anunció la marca y también se dio a conocer la designación de Joanna Crooks como presidenta ejecutiva de Davivienda en Panamá.
Además, se anunció una oferta de servicios como cobertura en ATM’s y una red ampliada de sucursales, para retiros, manejo de dinero y transacciones bancarias. Junto a esto, se sumó un portafolio de tarjetas de crédito para acceder a beneficios con descuentos especiales, además de servicios empresariales, como tarjeta de débito Pyme Davivienda con adquirencia de 0 % en comisiones, por 90 días, para nuevas vinculaciones y transferencias regionales gratuitas.
La oferta se complementa con planillas de nómina con la facilidad de retiros en toda la red de cajeros Davivienda. En el caso de Wealth management, los clientes contarán con un equipo especializado conformado por Investment Advisors y Client Service Officers, además de capacidades financieras de alcance global y una oferta ampliada para la gestión integral del patrimonio.
En Costa Rica, Scotiabank será DaviBank
Rodolfo Herrera Henríquez será el nuevo presidente ejecutivo de DaviBank en Costa Rica. Herrera es ingeniero industrial, posee una maestría en administración de negocios y cuenta con más de 25 años en la industria financiera, a nivel global.
En este país, entre los nuevos servicios se cuentan más del doble de sucursales para pagos de préstamos y tarjetas de crédito, transacciones móviles hasta 300.000 colones diarios sin comisión, además de la nueva tarjeta débito Pyme DaviBank, entre otros.