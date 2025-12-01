¿Qué pasará con los clientes de Scotiabank Colpatria tras nacimiento de nuevo banco DaviBank?

En conversación con Valora Analitik, Jorge Rojas Dumit, presidente del nuevo banco DaviBank, detalló cómo será la transición para los clientes tras la transformación de Scotiabank Colpatria en Colombia.
Además indicó que los cambios operativos ya están ejecutados y cuáles son los nuevos productos, servicios y capacidades que se activan desde este momento.
Rojas comenzó explicando que el foco principal del banco ha sido garantizar estabilidad y continuidad para los usuarios heredados de Scotiabank.
“Preservar lo que viene de atrás es fundamental. Recibimos una operación sólida, con una base de clientes muy importante, y nuestro objetivo es que todo funcione como debe funcionar”, afirmó.
Y agrega: “La prioridad del banco ha sido asegurar que los usuarios sientan tranquilidad, seguridad y una experiencia sin fricciones en este proceso de adopción de la nueva marca”.
¿Habrá cambios para los clientes que pasan de Scotiabank a DaviBank?
El presidente de la entidad hizo énfasis en que los clientes no deben realizar ningún proceso adicional durante toda la transición para pasar de un banco al otro.
“No tienen que ir a la oficina, no tienen que cambiar plásticos, no tienen que cambiar claves, no tienen que cambiar accesos. Todo sigue igual. Solo cambia la marca”, explicó.
Además, señaló que la estructura de atención se mantiene exactamente igual. “El mismo equipo comercial, los mismos asesores, los mismos líderes de relación que venían de Scotiabank seguirán acompañando a los clientes, pero ahora bajo la marca DaviBank”.
“Pueden seguir transando, consultando sus balances, revisando movimientos y usando su app como siempre lo han hecho; lo único que cambia es que ahora verán la marca DaviBank”, agrega.
Rojas señaló que todos los productos y accesos continúan funcionando con normalidad. “Las tarjetas actuales siguen siendo válidas; no tienen que cambiarlas. Los accesos a los portales son los mismos. No existe ninguna gestión adicional. Queremos que la única visita a las oficinas sea para hacer nuevos negocios, no para tramitar cambios”.
En ese orden de ideas, los interesados en conocer cómo descargar la app de Davibank y todos los detalles relacionados, podrán hacerlo ingresando a través de este enlace.
Nueva marca en oficinas, cajeros y canales digitales
El proceso de adopción visual ya avanza de manera acelerada en la red física del banco. Rojas confirmó que “cerca del 80 % de las oficinas a nivel nacional ya tienen la marca DaviBank, y más de la mitad de los cajeros ya presentan la nueva imagen”.
A nivel digital, el banco ya activó todos sus nuevos canales. “La nueva página web ya está disponible en davibank.com, el app de Davibank está funcionando de manera impecable y nuestras redes sociales ya están al aire”, dijo el presidente. Adicionalmente, la línea telefónica continúa siendo la misma que operaba para los clientes de Scotiabank.
Los clientes podrán usar 2.800 cajeros
Uno de los anuncios más relevantes de esta integración es la ampliación inmediata de la red de cajeros automáticos. Rojas explicó que los cajeros de DaviBank ahora hacen parte de la red de Davivienda, lo que multiplica la disponibilidad para todos los clientes.
“Los clientes pueden acceder desde este momento a los 2.800 cajeros de Davivienda y Davibank. Pasan de 700 a 2.800 cajeros, y todas las transacciones en los cajeros de Davivienda serán totalmente gratuitas”, señaló.
Este cambio, según dijo, representa una mejora sustancial tanto para los usuarios de Davibank como para los de Davivienda, que también ganan 700 cajeros adicionales provenientes de la operación adquirida.
Crecimiento en la red de oficinas
“A las 95 oficinas de Scotiabank se suman ahora 500 oficinas de Davivienda. Desde hoy los clientes cuentan con cinco veces más puntos de atención”, detalló Rojas.
Esto incluye sucursales en grandes ciudades, ciudades intermedias y municipios, lo que amplía la cobertura nacional.
Además, confirmó que los clientes pueden realizar sus pagos, consignaciones y trámites en cualquier oficina del banco. “Un cliente de DaviBank puede acercarse desde ahora a cualquier oficina de Davivienda para pagar su tarjeta de crédito o hacer una transacción presencial. Ya está disponible”, insistió.
Lanzamiento del bolsillo de ahorro con rentabilidad
En materia de productos, el primer anuncio fue el nuevo banco es un bolsillo de ahorro con rentabilidad del 8 % EA.
“A partir de hoy, los clientes de Davibank que tienen un bolsillo atado a su cuenta de ahorros recibirán una rentabilidad del 8 % efectivo anual, con disponibilidad inmediata de sus fondos”, explicó Rojas.
Portafolio ampliado en tarjetas de crédito
En cuanto al portafolio de tarjetas, Rojas explicó: “Los clientes mantienen sus tarjetas actuales. No tienen que hacer absolutamente nada. Sus plásticos siguen operando de manera normal hasta el vencimiento”.
Las nuevas tarjetas emitidas a partir del cambio sí tendrán la marca DaviBank, pero la operación para los usuarios actuales se mantiene sin cambios.
El presidente recordó que este es uno de los portafolios más fuertes del país, herencia que viene desde la operación con Citi y que Scotiabank conservó por años.
El portafolio incluye tarjetas Meta, Gold y Black con franquicias Visa, Mastercard y American Express. A esto se suman las tarjetas compartidas con aliados estratégicos como Avianca, Cencosud, PetPet, Prisma y la tradicional Crédito Fácil Codensa, muy relevante para Bogotá y varias ciudades del país.
Nueva tarjeta débito digital
Davibank también lanzó una novedad en materia de digitalización: su tarjeta débito digital.
“Desde esta mañana los clientes pueden activar la tarjeta débito digital en el wallet de su celular y usarla para compras, pagos con QR y transacciones sin necesidad de tarjeta física”, explicó Rojas. Señaló que este es un paso relevante hacia la modernización y simplificación de la experiencia bancaria.
Beneficios para empresas, pymes y corporativos
La integración también trae novedades para las empresas de todos los tamaños.
Rojas explicó que desde hoy los clientes empresariales pueden financiar sus activos a través de leasing. “Las pymes y empresas ya pueden financiar sus bienes de largo plazo, maquinaria o flotas a través del leasing. Este servicio está disponible desde hoy”.
El leasing también se habilita para clientes corporativos, incluyendo financiación de flotas de transporte, mensajería y logística.
El presidente señaló además que los clientes empresariales tendrán acceso a toda la red ampliada de cajeros y oficinas, así como a una red de corresponsales que se encuentra en proceso final de integración. “Estamos afinando la red de corresponsales; serán casi 70.000 puntos a nivel nacional”.
En cuanto a banca corporativa, Rojas destacó que DaviBank conservará y potenciará las capacidades internacionales de Scotiabank. “Seguiremos contando con todas las capacidades financieras globales: financiación internacional, emisión de bonos, coberturas y soporte a multinacionales”, dijo. Esto se complementará con las capacidades del Grupo Bolívar, que tiene bancos en Panamá y Miami y una casa de bolsa en Panamá.
“Los clientes de banca privada tendrán más posibilidades de inversión local e internacional. Las opciones se amplían de manera importante”, concluyó.
La transformación de Scotiabank Colpatria hacia DaviBank trae consigo que otros negocios financieros también fueron integrados.
Fue el caso de la comisionista de bolsa y de la fiduciaria que tenía Scotiabank en su portafolio y que ahora hacen de parte de Davivienda Group con nombres como DaviBank Comisionista de Bolsa y DaviBank Fiduciaria.