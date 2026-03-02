Así se comportaron los commodities energéticos tras los primeros días de combate en Irán

Tras los ataques de EE. UU. del fin de semana del 28 de febrero de 2026, el precio del Brent incrementó a cerca de US$78 por barril al medio día del 2 de marzo (hora Colombia), mientras que el WTI también registró alzas, ubicándose en cerca de US$71 por barril. Si se hace la comparación interanual de ambos precios internacionales del crudo, estos incrementaron 4,1 % (WTI) y 9 % (Brent) en el último año.
El gas también registró alzas, ubicándose en US$2,9 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu). Sin embargo, estas cifras son bastante inferiores a las que se registraron a mediados de enero de 2026, cuando llegaron a ubicarse en niveles cercanos a US$5 por MMBtu.
Si se hace el comparativo previo al comienzo del conflicto, el viernes 27 de febrero, el Brent se ubicó en cerca de US$72 por barril, mientras que el WTI estuvo en aproximadamente US$75 por barril.
Hasta la fecha, los precios del petróleo han registrado una volatilidad con una tendencia al alza. Incluso Reuters manifestó que el Brent llegó a subir 13 %, alcanzando US$82,37 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025.
A lo anterior se añade que, gracias a las restricciones en la producción de petróleo y gas a causa del conflicto desatado entre Israel, EE. UU. y otras potencias con Irán, los mercados van a registrar una fuerte volatilidad. Adicionalmente, analistas mencionaron a Reuters que habría una redirección de envíos mundiales de estos energéticos.
Lo anterior se produce porque cerca de 20 % del transporte de crudo se hace a través del Estrecho de Ormuz, por lo que países productores como Irak, Arabia Saudita e Irán, que a su vez cuentan con algunas de las mayores reservas del mundo, hacen que un cierre de esta localización geográfica se convierta en un estrangulamiento petrolero.
Comportamiento del oro y la plata
El oro está rondando en US$5.300 la onza, lo que significa un incremento interanual de más de 83 % y durante el día en más de 14 %. Sorprendentemente, la plata no siguió la tendencia alcista del oro y se ubicó en US$87 la onza troy, aunque mantiene una variación anual positiva de 175 % y un decrecimiento en el día de poco más de 6 %.
Frente al comportamiento de la plata, portales como FXS señalaron que su tendencia a la baja estuvo presionada por una renovada demanda del dólar estadounidense. Sin embargo, habrá que monitorear el comportamiento de este activo, que suele valorizarse en periodos de alta incertidumbre, particularmente en un contexto en el que hay un conflicto abierto en Medio Oriente y uno de los principales estrechos de transporte de crudo del mundo permanece cerrado.
Si se hace el mismo comparativo respecto al viernes 27 de febrero de 2026, el oro se situó alrededor de US$5.200 la onza, al tiempo que la plata estaba en cerca de US$93 la onza troy.
