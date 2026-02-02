Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero Noticias económicas internacionales Noticias petroleras

Precios internacionales del petróleo, junto con los del oro y la plata, comenzaron con cifras a la baja en febrero

Tanto el Brent y WTI (petróleo) y activos como el oro y la plata registraron cifras a la baja con la apertura del mercado.

Por: -
Precios del petróleo: Imagen: Pixabay.
El primer día hábil de febrero de 2026 registró cifras a la baja en los commodities minero-energéticos. El Brent se ubica en US$66 por barril, con una caída en la variación de casi 5 %, cuando estaba en US$69 por barril.

Frente a la variación anual del Brent, esta ha sido levemente superior a -13 %. En cuanto a los precios del crudo WTI también disminuyeron, ubicándose por debajo de US$62, teniendo una variación diaria por más de 5 % y anual de -15 %.

Este comportamiento se produce tras el desescalamiento de lo que podría haber sido un grave conflicto en Medio Oriente entre EE. UU. e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que ya existen conversaciones entre ambos países con el fin de evitar una escalada.

Agencias como Reuters señalaron que los conflictos entre Irán e Israel, junto con un mercado petrolero abastecido, seguirán presionando los precios del Brent durante 2026.

Por otro lado, los precios del oro registraron caídas importantes, descendiendo a márgenes de US$4.600 la onza; esto representa un retroceso significativo para el commodity, que venía registrando un alza histórica de más de cuatro décadas, al ubicarse en niveles cercanos a US$5.400 la onza.

Las caídas en las variaciones del oro fueron en más de 5 %; pero la variación interanual sigue en cifras positivas de 65 %. Adicionalmente, todas las proyecciones consultadas por este medio indicaban que el oro seguiría mostrando un buen comportamiento, debido a su condición de activo refugio en contextos de incertidumbre. Sin embargo, febrero comenzó con cifras a la baja en el commodity.

Otro de los activos refugio que también registró disminuciones fue la plata, que había alcanzado márgenes históricos por encima de US$115 la onza troy, pero que en la mañana del 2 de febrero hubo lapsos en los que se ubicó por debajo de US$78. La caída diaria fue en aproximadamente 10 %, mientras que la variación anual sigue en márgenes históricos por más de 143 %

Tags: Brent, empresas, energía, Oro, Petróleo, WTI
