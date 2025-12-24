El Puerto de Buenaventura consolida su rol como uno de los principales puntos de salida de las exportaciones agrícolas nacionales. Entre enero y noviembre de 2025, la terminal marítima movilizó el 72 % del café colombiano, el 93 % del azúcar y el 33 % de los granos producidos en el país.
En el caso de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), con corte a noviembre, esta movió 11’368.206 de toneladas. El resultado representó un crecimiento del 32 % con relación al mismo periodo del año anterior.
Lo anterior también impulso un aumento en la participación del SPRBUN en el movimiento del Puerto, pasando del 46 % al 52 %. De acuerdo con la empresa, el ritmo en la operación se mantuvo gracias una operación estable, una oferta diversificada de servicios y una estrategia orientada a fortalecer la conectividad y la llegada de nuevas cargas a esta zona del territorio nacional.
En línea con esos resultados, Liborio Cuéllar, gerente general de la entidad, resaltó que se han fortalecido líneas de negocio claves y se ha respondido a las demandas de los sectores productivos que dependen del comercio exterior.
“Este desempeño nos confirma que estamos consolidando una operación más competitiva y sostenible para el país”, añadió.
Destacado: Exportaciones de flores de Colombia cayeron a octubre y continúa incertidumbre por contexto arancelario
Movimiento de carga en el Puerto de Buenaventura
Los resultados registrados muestran que la terminal movilizó 1’312.241 toneladas de carga general, con un crecimiento interanual del 12 %.
A eso de le suma, la movilización de 3’712.238 toneladas de granel seco, lo que se traduce en un incremento del 39 %, así como 352.164 contenedores, lo que representó un aumento del 44 % frente al mismo periodo del año anterior.
De igual forma, se movilizaron 93.990 vehículos, con un aumento del 16 %, consolidando así un comportamiento positivo y equilibrado en cada segmento de la operación portuaria.
Destacado: Colombia alista ofensiva arancelaria para productos de la construcción y el calzado: asegura que va en defensa de industria nacional
Alianzas estratégicas
A principios del año, la empresa suscribió un acuerdo con COSCO Shipping, el cual permitió la llegada del nuevo servicio naviero WSA5. Este permitió profundizar aún más la conexión de Colombia con Asia del Pacífico.
El SPRBUN también destacó el acuerdo con Metro Línea 1 SAS, que ha llevado a que se reciban hasta el momento 43.479 toneladas destinadas a la primera línea del Metro de Bogotá. A esa lista se añade la reciente colaboración con Ecopetrol, que hizo posible la primera exportación de petroquímicos (xileno y tolueno) desde Buenaventura hacia Perú y Chile, habilitando una nueva ruta logística para el país.