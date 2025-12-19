El Ministerio de Comercio de Colombia viene avanzando en este último mes en el proceso para la expedición de varios decretos con los que busca aumentar las tarifas arancelarias de distintos productos, con el objetivo de fortalecer la producción nacional.
Sectores como el de materiales para la construcción y temas de calzado están entre las prioridades que la cartera se ha fijado para que queden concluidos -al menos en su estructura- para el final de 2025. Con esto, entraría en vigor a partir del próximo año.
Del lado de la construcción, el 5 de diciembre se publicó para comentarios un proyecto que ha sido respaldado por la industria siderúrgica durante todo este año, ante el incremento de las importaciones de productos de acero y hierro de varios países con los que no se tienen acuerdos comerciales.
En total, 14 partidas arancelarias -de productos como barras de hierro o acero, alambre, manufacturas diversas de metal común, alambrón de hierro, entre otras -que hoy cuentan con aranceles de entre el 5 % y 10 %- quedaría con una tarifa de 35 % de aprobarse el documento.
El proyecto expone que tras un análisis técnico entre enero y agosto de 2025 se estableció que trece (13) subpartidas presentaron incrementos en las importaciones, con rangos de crecimiento entre 5 % y más de 290 %, particularmente en productos como barras, perfiles, tubos, manufacturas de alambre, alambres y alambre de púas, ocasionandopresiones competitivas sobre la industria siderúrgica y metalmecánica nacional.
En un informe realizado por Valora Analitik en agosto de este año se expuso que el acero importado está compitiendo en Colombia con precios casi 52 % más económicos que el nacional. Adicional, el valor de estos productos lleva 37 meses consecutivos con caídas como lo muestran las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
China, Rusia y Perú son algunos de los países que más mercancía están entrenado al país de este tipo. En el primer caso, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) indicó que, en los últimos 15 años, las exportaciones chinas de acero hacia América Latina crecieron más de 223 %.
Hoy en Colombia -según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)- los productos de acero de los capítulos del arancel de aduanas 72 (fundiciones hierro y acero) y 73 (manufacturas de hierro y acero), tienen aranceles que fluctúan entre el 0 % y el 15 %.
Tras el análisis de varias de las subpartidas que integran componentes de acero, la entidad reveló a este medio que al cierre de 2024 se importaron más de 62.040 toneladas de acero de China, lo que representó un crecimiento casi de 10 % con respecto al 2023.
Así las cosas, en una reunión reciente con el Ministerio, más de 105 empresarios del sector expresaron su respaldo a la medida que ya estaría a la espera de los trámites para ser sancionada.
El caso de las baldosas de cerámica
De otro lado, el 9 de diciembre, la cartera de Comercio del país dio a conocer otro proyecto que busca aumentar a 25 % la tasa arancelaria para la importación de baldosas de cerámica en el país, por un periodo de dos años. La medida, aplicaría para tres partidas arancelarias referentes a este producto, que actualmente cuentan con un gravamen de 10 %.
Según el Ministerio, en un reciente análisis sobre el sector se observó que, desde 2023, las baldosas de cerámica originarias de países sin Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente presentaron un comportamiento creciente, con incrementos de hasta 83 % para uno de los casos.
Lo anterior, estaría presentando un efecto perjudicial en esa industria nacional que en 2023 generó 5.896 empleos, una producción de $ 2,2 billones y exportaciones por US$33 millones en el año 2024.
Es importante anotar que en Colombia algunas de las marcas que producen baldosas de cerámica son Corona, Alfagres, Cerámica Italia, Eurocerámica y Cerámica San Lorenzo.
Según los datos de Colombia Productiva, entre enero y julio de este año las importaciones de las tres partidas arancelarias de baldosas cerámicas contenidas en el decreto del Ministerio de Comercio han experimentado un crecimiento (en valor) de 20,6 % hasta los US$107,046 millones.
En ese escenario, China es el país que mayor crecimiento registra, con un crecimiento de 40,3 % en estos productos que se traen al país, casi US$40.000 millones. En el segundo lugar aparece India, con un alza de 17,7 % y US$30.073 millones; y Brasil, que en los primeros siete meses de este año totalizó US$10.870 millones, aunque con una caída de 17,7 %.
El calzado, otro sector afectado por las importaciones
Finalmente, y tras la publicación de un borrador el 3 de diciembre de este año, el Gobierno Nacional, a través de su ministerio de Comercio busca prorrogar la vigencia del Decreto 2279 de 2019, en el que se establece un arancel de 35 % a cuatro grupos arancelarios correspondientes a tipos de calzado.
Actualmente, los productos declarados por debajo de US$6 pagan un arancel del 35 %, mientras que los que ingresan por encima de US$8 pagan un 15 %.
Para Marcela Caicedo Ríos, presidenta ejecutiva de Acicam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado), esos valores se calculan con precios de 2019 y ya no reflejan los costos reales de producción. “Un zapato que en 2019 podía producirse a esos valores hoy cuesta mucho más, pero sigue entrando al país declarado en esos rangos”.
Es por esto que, a su juicio, mantener y ajustar este decreto “es clave para evitar el ingreso de mercancía subvalorada y equilibrar la competencia frente a la industria nacional formal”.
De acuerdo con la base de datos de Colombia Productiva, con información de la DIAN y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), las importaciones de estos productos de calzado se han elevado más de 22 %, hasta los US$297.437 millones.
Asia sigue convirtiéndose en epicentro de todos los inventarios de este tipo que llegan al país. Y es que entre China, Indonesia y Vietnam agrupan el 67,1 % de todo el calzado del exterior que llega a Colombia.
Y al mirarse solo el dato de China son US$137.671 millones en productos que entran a la Nación, representando el 46,2 % de las importaciones totales de calzado.