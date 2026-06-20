Así se podrán conocer los resultados, inmediatamente, de la segunda vuelta presidencial en Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer detalles sobre cómo informará los resultados de las votaciones de la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Según la entidad, se puso a disposición de la ciudadanía una aplicación exclusiva para la consulta de los resultados preliminares de los comicios que se llevarán a cabo este domingo 21 de junio.
La aplicación ‘Elecciones Presidenciales 2026’ para la segunda vuelta presidencial en Colombia se puede obtener, y actualizar si se descargó para la primera vuelta, de manera gratuita en Google Play y App Store.
Canales para conocer resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia
“Esta fue diseñada para que los ciudadanos en cualquier lugar del país o el exterior conozcan en tiempo real los resultados preliminares de esta jornada democrática”, dijo la Registraduría.
Informó la entidad que se podrá conocer los resultados por candidato con el respectivo porcentaje de votos, así como visualizar las votaciones mediante mapas interactivos que muestran las mesas informadas, el número de votantes y los datos consolidados a nivel nacional y departamental.
Adicionalmente, la entidad dispuso para la segunda vuelta presidencial en Colombia otros canales oficiales para hacer seguimiento a los resultados preliminares:
- Aplicación ‘aVotar’
- Chatbot institucional
- Página web: www.registraduria.gov.co
- Transmisión a través de las redes sociales institucionales