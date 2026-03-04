Así se verá el nuevo estadio El Campín: Superará los 50.000 espectadores

La Alcaldía de Bogotá y el concesionario Sencia iniciaron la construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín. El proyecto contempla una inversión bajo esquema de concesión y prevé una capacidad superior a 50.000 espectadores. La entrega está programada para diciembre de 2027, según confirmó el Distrito junto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
El nuevo escenario reemplazará progresivamente la infraestructura inaugurada en 1938 y que hoy tiene una capacidad cercana a 39.000 asistentes. Con la ampliación, Bogotá sumará más de 10.000 nuevas sillas, un aumento superior al 25 % frente al aforo actual. El complejo incluirá techo retráctil, graderías móviles, grama híbrida y un sistema de seguridad con cerca de 730 cámaras.
La administración distrital estima que la construcción generará alrededor de 4.500 empleos directos e indirectos durante la fase de obra. El proyecto busca consolidar a la capital como sede de eventos deportivos y espectáculos masivos, en una ciudad que, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, concentra cerca del 25 % de la industria creativa del país.
El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó durante el acto oficial que “comienza la historia del nuevo estadio de Bogotá” y aseguró que el escenario cumplirá estándares internacionales para fútbol y entretenimiento. En el anuncio participaron el IDRD y representantes de Sencia, concesionario encargado de la modernización.
Nuevo estadio El Campín tendrá techo retráctil y capacidad para más de 50.000 personas
El rediseño del Nemesio Camacho El Campín incorpora un techo retráctil que podrá cerrarse en aproximadamente 15 minutos. Este sistema permitirá realizar partidos, conciertos y eventos culturales sin depender de las condiciones climáticas, un factor clave en una ciudad con temporadas de lluvia recurrentes.
El complejo también contará con graderías retráctiles y una plataforma especial para proteger la gramilla durante espectáculos masivos. La superficie será de grama híbrida, una tecnología que combina césped natural con fibras sintéticas y que ya se utiliza en estadios europeos para soportar alta carga de uso.
Una de las novedades será la construcción de un auditorio para la Filarmónica de Bogotá con capacidad para 2.400 personas, además de un hotel dentro del complejo. Esto transformará el sector en un nodo de servicios que operará más allá de los días de partido.
Impacto económico y apuesta de Bogotá por grandes eventos deportivos
Bogotá alberga a clubes como Millonarios e Independiente Santa Fe, que concentran buena parte de la asistencia al estadio. En finales de liga y torneos internacionales, la ocupación ha superado el 90 % del aforo disponible, según datos históricos del IDRD y Dimayor. Con más capacidad y nuevas zonas comerciales, el Distrito espera incrementar ingresos por taquilla, conciertos y servicios asociados.
El director del IDRD, Daniel García Cañón, señaló que el proyecto amplía las oportunidades para deportistas y ciudadanía y fortalece el ecosistema deportivo local. La meta es que el nuevo estadio esté completamente operativo en 2027, con estándares técnicos comparables a escenarios de Europa y Norteamérica.
Por su parte, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, explicó que el proyecto avanza conforme al cronograma establecido y en coordinación permanente con las autoridades distritales. “Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad. No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”.
El actual estadio El Campín fue inaugurado para los Juegos Bolivarianos de 1938 y ha sido sede de la Copa América y de eliminatorias mundialistas. Casi 90 años después, el escenario entra en su mayor transformación estructural, con la promesa de convertirse en uno de los centros de entretenimiento más grandes de América Latina.