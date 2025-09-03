Así será el cronograma de la nueva subasta de energía en Colombia de la CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio el paso inicial para convocar una nueva subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad para el periodo 1 de diciembre de 2029 al 30 de noviembre de 2030, con el objetivo de asegurar el suministro de energía que demandará el país a mediano plazo. Esta subasta se formalizó tras la publicación de la Resolución CREG 101‑079 de 2025, que da luz verde al proceso.
El propósito principal es prever y garantizar que la demanda energética proyectada por la Unidad de Planeación Minero‑Energética (UPME) pueda ser cubierta sin contratiempos. Esta subasta representa una señal clara al mercado de que se mantiene la invitación a nuevas inversiones en generación.
El administrador será XM, que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el Mercado de Energía Mayorista (MEM), y actuará como Asesor del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) para gestionar las Obligaciones de Energía Firme (OEF) de este periodo.
Al respecto, el director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez Rivera, explicó que en esta nueva subasta de expansión se ampliaron los incentivos para aquellas plantas de generación de energía que puedan iniciar su operación antes de diciembre de 2029.
Pero también para aquellas que deseen realizar procesos de renovación tecnológica para utilizar un recurso primario más eficiente o para mejorar o cambiar la tecnología de producción de energía, es decir un incentivo de transición energética.
¿Cómo quedó el cronograma?
A continuación, se informan los puntos más relevantes en el cronograma de la subasta: