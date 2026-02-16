En febrero de 2026, Amazónica LNG anunció que inaugurará la primera terminal de regasificación de gas en Colombia para 2027. En exclusiva con este medio, su CEO, Alberto Consuegra, reveló detalles sobre el proceso de financiación y explicó cómo esta terminal aportará el abastecimiento de gas en el país, proyectando un impacto en el mercado energético colombiano.
¿A cuánto ascendió el monto de la financiación con Mitsubishi Financial Group?
Estamos en este momento con un Capex estimado de US$150 millones. Esa sería una de las características de la financiación que obtenemos con Mitsubishi Financial Group. Además están las garantías que se requieren para el proyecto y parte del asociado con el suministro de los barcos y de la molécula. Estamos buscando que el banco financie 80 % y los dueños, los socios actuales, pongan alrededor de 20 % del equity. La cifra aproximada del banco sería US$150 millones, pero los socios, que están en el proyecto, aportarían US$40 millones.
Alberto Consuegra, CEO de Amazónica LNG. Imagen: Amazónica LNG
¿Entonces el proyecto total equivale a US$190 millones?
En ese grado estaríamos hablando, sí.
¿Cuándo terminarían de pagar la deuda de US$150 millones?
El pago está dado de acuerdo con las condiciones que acordemos con los potenciales clientes, en un mínimo de cinco años y en un promedio de siete años.
¿Están haciendo un proceso de comercialización previo antes de regasificar el gas?
Sí, estamos buscando atender necesidades, por supuesto, en el mercado regulado. En el mercado industrial, en el sector térmico, y en una demanda cautiva que tiene el clúster de Palermo (corregimiento de Sitionuevo, Magdalena), el sitio donde estamos haciendo el puerto. Esos serían los cuatro objetivos que estaríamos buscando en primera instancia.
¿Cuándo podrían darse noticias del avance en esos procesos de comercialización antes de que venga el gas para regasificarlo?
Creemos que, a partir de esta actualización que hemos hecho en materia de ofertas vinculantes, normalmente, estamos hablando de tres meses para tener ese panorama claro del resultado de las negociaciones que hemos venido adelantando.
Punto de regasificación Amazónica LNG. Imagen: Amazónica LNG
¿Eso quiere decir que en junio o en mayo tendrían el panorama claro de quién les compraría el gas?
Sí. El proceso es confidencial en este momento. Lo que sí puedo decir es que estamos aprovechando el hecho de estar ubicados en el sector de Palermo. Hay una demanda cautiva con las empresas que pertenecen a los dueños. Entonces, eso es un músculo tremendo porque representa cerca de 30 % de la necesidad de volúmenes para poder sancionar el proyecto y lograr el cierre financiero.
¿Tuvieron algún enlace o articulación con Ecopetrol para impulsar este proyecto de regasificación?
No, porque hemos respetado el hecho de que ellos estén adelantando sus procesos de potenciales fuentes de regasificación y de uso de gas importado.
¿Tienen previsiones de cuánto serían los ingresos de este proyecto a 10 años?
La realidad del proyecto es sobre la base de 100 millones de pies cúbicos diarios de ventas, estamos hablando de que solamente los costos que vamos a estar manejando y que van a ser ‘past through’ en materia de ingresos, están alrededor de US$1.500 millones. Eso sumado a los conceptos de depreciación, repago de la deuda, más el margen, por supuesto, yo diría que estaríamos hablando de cerca de US$1.500 millones, en un tiempo entre cinco y siete años. Pero este proyecto le apunta US$2.500 millones en ingresos totales, solamente de entre cinco a siete años.
¿Estos ingresos les darían para implementar otras iniciativas de regasificación?
No, el proyecto está hecho de tal manera que pueda ser escalable, que podamos atender tres fuentes, que tienen que ver con suministros de gas al sistema nacional de transporte, suministro a estación de carga de camiones y para proyectos de generación in situ en el área de Palermo. Entonces, consideramos que, si hay requerimientos en volúmenes adicionales, serían utilizando la misma infraestructura, sacando beneficio de ella, que tiene la ventaja de ser terrestre.
¿Qué significa tener esa ventaja?
Que es una infraestructura que le apuesta a la continuidad y a largo plazo, estará ahí para atender las necesidades de demanda.
Ustedes son una compañía de Retramar y Affinity Energy, ¿pero este es su primer proyecto de regasificación en Colombia?
La apuesta no nació con esta coyuntura deficitaria de gas, sino buscando que el gas licuado llegara como negocio a Colombia. Esta iniciativa viene desde 2019. No es nueva. Entonces, lo que se ha buscado siempre es la proyección de que esta apuesta de infraestructura en Palermo sea una a largo plazo. Estamos viendo desde ahí la posibilidad de expandir a negocios de movilidad, el uso de gas licuado para transporte terrestre y también para combustibles en los sectores marítimos.
¿También podrían entrar al negocio del transporte marítimo operando con buques?
No necesariamente, sino que es para la atención del combustible. Es utilizar el gas licuado como combustible de los barcos. Hay una tendencia mundial en ese sentido, el gas es el combustible de la transición, genera menos emisiones que otros productos más convencionales.
¿Han adelantado iniciativas concretas para abastecer la demanda de gas licuado para buques?
Todavía no. El proyecto tiene que cimentarse en la realidad, que es llegar con gas gasificado al sistema de transporte, atender ese sector industrial inmediato, y una vez que tengamos los volúmenes suficientes, empezar a pensar en los negocios del downstream (venta al mercado).
Inicialmente, estamos concentrados en que el proyecto entre en operación en el segundo semestre de 2027, con la atención prioritaria de los sectores mencionados. No es menor el hecho de que el puerto de Palermo está manejando entre 3,5 millones y cuatro millones de toneladas al año, movilizando cerca de 330 mulas carrotanques. Ahí vemos una masa crítica de transporte que puede empezar a utilizar el gas licuado para transporte.
Destacado: Industrias petrolera, gasífera y minera habrían completado en 2025 dos años en rojo: hay caída en pozos y menor producción
Estamos entregando una solución que atiende las necesidades del sector Caribe primordialmente, y por supuesto, puede llegar al interior del país. Se van a fortalecer las cadenas logísticas para el mundo del gas licuado en Colombia, y además de eso, estaremos desarrollando un buen número de proveedores locales, y atendiendo la necesidad de gas en el sector domiciliario, particularmente para las familias ubicadas cerca del proyecto.
—