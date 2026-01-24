El arranque de la Liga BetPlay 2026-I dejó uno de los indicadores más claros sobre la salud social y financiera de los clubes del fútbol colombiano: la venta de abonos. Más allá de los resultados deportivos, esta cifra refleja fidelidad, capacidad de convocatoria y flujo de caja asegurado para el semestre para los equipos. Los datos recopilados a partir de reportes oficiales de los clubes y registros de taquillas muestran diferencias marcadas entre instituciones históricas.
Millonarios lidera el ranking con 25.650 abonados confirmados antes del debut como local en El Campín contra Junior de Barranquilla. Es la cifra más alta hasta el momento del fútbol colombiano en el inicio del semestre y representa un ingreso relevante por anticipado. El dato es llamativo si se tiene en cuenta que el club cerró 2025 sin títulos y con eliminación temprana en torneos internacionales.
Desde la administración azul se espera que la cifra se acerque a los 28.000 abonados en las próximas semanas. De concretarse, Millonarios estaría cerca de igualar registros históricos del propio club en torneos cortos, algo que solo había logrado en semestres con finales y títulos recientes.
Atlético Nacional aparece en el segundo lugar con más de 18.000 abonos vendidos. Aunque la diferencia con el líder es amplia, el club antioqueño sigue siendo el de mayor masa social del país. En los últimos cinco años, Nacional ha sido el único equipo colombiano capaz de superar los 30.000 abonados en un solo semestre, según datos históricos de Dimayor.
Abonos como termómetro económico del fútbol colombiano
El tercer lugar lo ocupa Deportivo Cali, que supera los 10.000 abonados pese a atravesar una crisis administrativa profunda en 2025, con deudas reconocidas y limitaciones en fichajes. Este respaldo resulta clave para la operación diaria del club, que ha tenido restricciones financieras desde 2022. Sin embargo, la llegada de fichajes de peso y la promesa de un saneamiento de las finanzas del club por parte de sus nuevos dueños, han generado gran entusiasmo en la hinchada azucarera.
Independiente Santa Fe registra cerca de 7.000 abonados, una cifra estable frente a semestres anteriores, mientras Once Caldas supera los 6.000, impulsado por precios accesibles y una estrategia de acercamiento regional en Manizales.
Más abajo aparecen Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, ambos entre 3.000 y 4.000 abonados. Tolima, pese a ser uno de los clubes más competitivos de la última década, no logra traducir su regularidad deportiva en una base amplia de abonos, una constante en su historia reciente.
Junior de Barranquilla sorprende con poco más de 2.000 abonados, uno de los registros más bajos del club en los últimos años, a pesar de haber ganado la estrella once en diciembre, del fichaje de nombres de peso como Luis Fernando Muriel y de ilusionarse con la Copa Libertadores.
América y la protesta que impacta las tribunas
El caso más llamativo es el de América de Cali, que apenas alcanza los 900 abonados. La cifra está directamente relacionada con la protesta activa de la hinchada contra Tulio Gómez y la actual dirigencia, una situación que ya había impactado la asistencia en 2025.
Como curiosidad, América fue el club con mayor promedio de asistencia en Colombia en 2019, superando los 30.000 espectadores por partido. Hoy, ese contraste evidencia cómo los conflictos internos pueden afectar de forma directa el respaldo económico de la hinchada escarlata con su equipo.
Así va el top 10 de equipos por abonados en la Liga BetPlay 2026-I
- Millonarios: 25.650
- Atlético Nacional: más de 18.000
- Deportivo Cali: más de 10.000
- Independiente Santa Fe: cerca de 7.000
- Once Caldas: más de 6.000
Recomendado: ¿Quién puede pagarle a James Rodríguez?: El salario millonario que exige para volver a juga
- Atlético Bucaramanga: cerca de 4.000
- Deportes Tolima: alrededor de 3.000
- Junior de Barranquilla: poco más de 2.000
- Internacional de Bogotá: cerca de 1.500
- América de Cali: alrededor de 900