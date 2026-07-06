Atención | El general (r) Jorge Eduardo Mora será ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella

Continúan los nombramientos del gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella. Este lunes se anunció que el general (r) Jorge Eduardo Mora liderará el Ministerio de Defensa.
“Representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, escribió el presidente electo.
Mora llega al cargo liderado el equipo de empalme del sector Defensa durante la transición entre el gobierno saliente y la administración entrante, un rol desde el que coordinó la recepción de información del ministerio y de sus diferentes dependencias.
El nuevo ministro es mayor general retirado del Ejército Nacional y cuenta con una amplia trayectoria militar. Durante la campaña presidencial fue uno de los principales líderes del movimiento Defensores de la Patria en Norte de Santander, una región considerada estratégica para la victoria electoral de De la Espriella. Además, fue el encargado de coordinar la campaña del hoy presidente electo en ese departamento.
En el ámbito político también aspiró a la Gobernación de Norte de Santander en las elecciones regionales de 2023. Tras el triunfo de De la Espriella, su nombre comenzó a sonar con fuerza para ocupar la cartera de Defensa, posibilidad que finalmente se confirmó este lunes.
Mora López asegura que entre sus tareas está la de recobrar la moral combativa de la Fuerza Pública, recobrar las capacidades técnicas y tecnológicas que están obsoletas; imprimir un alto grado de transparencia en todos los procesos administrativos y logísticos; devolverle la autosostenibilidad al sector a través de las 18 empresas del grupo social y empresarial que tiene el país en esta área.
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