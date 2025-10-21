Atención | Tribunal de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe de todos los cargos

El Tribunal Superior de Bogotá comenzó este martes la lectura del fallo de segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y le dio la razón a su defensa al considerar que varias de las interceptaciones telefónicas utilizadas como prueba fueron obtenidas de manera ilícita.
Por otro lado, que no hubo participación en sobornos a testigos y contradicción en algunas declaraciones. “Se basan en inferencias y errores cronológicos y tergiversaciones”. En la lectura se señaló que no hay ninguna prueba de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez determinara al abogado Diego Cadena para cambiar los testimonios del exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ‘Víctor’, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve. Por lo tanto, lo absolvió de ambos casos.
Por otro lado, el Tribunal revocó las condenas por fraude procesal y absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el segundo hecho relacionado con ese delito.
La decisión se refiere al episodio del narcotraficante Juan Carlos “Tuso” Sierra, a quien —según la sentencia de primera instancia— Uribe habría instrumentalizado para enviar una carta que incidía en el proceso. Sin embargo, los magistrados concluyeron que la jueza Sandra Heredia valoró erróneamente las pruebas, por lo que desestimaron ese cargo.
Tras conocerse la decisión, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, anunció que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.
“Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”, escribió en su cuenta de X.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente de la decisión, explicó que las grabaciones al número celular de Uribe se hicieron “por error” durante una investigación distinta, contra el entonces congresista Nilton Córdoba Manyoma. Aunque reconoció que no hubo dolo de los investigadores, advirtió que “la ausencia de dolo no legitima el error” y que hubo vulneración del derecho a la intimidad. Por ello, el Tribunal concluyó que esos audios no pueden ser usados como prueba.
Pese a esa decisión, el Tribunal mantuvo la validez de las interceptaciones a Diego Cadena, exabogado del expresidente, realizadas poco antes de que asumiera su defensa. Según el fallo, esos audios sí son legales y constituyen una de las bases de la condena de primera instancia, que determinó que Cadena ofreció beneficios a presos —entre ellos Juan Guillermo Monsalve— para favorecer a Uribe, con conocimiento del entonces senador.
El Tribunal también desestimó los argumentos de la defensa sobre un supuesto vicio de trámite por parte de la jueza Sandra Heredia, quien no leyó íntegramente su sentencia de más de mil páginas. Merchán señaló que la jueza cumplió con el principio de publicidad al entregar el fallo completo y permitir los recursos.
Cabe recordar que el expresidente Uribe fue condenado por Heredia en primera instancia en julio a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en recibir una sentencia penal. La decisión del Tribunal —de más de 700 páginas— revisa esa condena y marcará el rumbo político y judicial del caso en los próximos meses.